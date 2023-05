Ranveer Singh laisse tomber un avatar torse nu et blingy pour le film de Karan Johar, les fans réagissent

Le premier regard de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, le réalisateur de retour de Karan Johar, a été dévoilé sur les réseaux sociaux le jeudi 25 mai. Les deux affiches partagées par le réalisateur et l’équipe du film montrent l’acteur principal Ranveer Singh dans son avatar en tant que réalisateur du film. héros Rocky. Les affiches ont suscité une réponse largement favorable de la part des fans.

En présentant le personnage, Karan a partagé les photos sur Instagram et a écrit : « Un ‘idole’ absolu, qui porte son propre cœur sur sa manche – voici Rocky ! » Les photos présentent Rocky de Ranveer Singh avec l’acteur posant dans une veste en cuir sur une photo et une chemise ouverte sur l’autre, où il affiche ses abdominaux ciselés.





Réagissant au premier regard, les fans ont loué la tenue vestimentaire et l’apparence de Ranveer. « Cela a l’air tellement dope », a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté: « Woohoo charmant Rocky. » Beaucoup ont également demandé à Karan de publier les looks d’autres personnages du film, notamment Alia Bhatt qui joue le titulaire Rani dans le film. Il y a également eu quelques demandes pour le teaser et la bande-annonce du film, mais des sources de l’industrie affirment que ceux-ci ne seront publiés que plus tard dans le mois et peut-être même jusqu’en juin.

L’année 2023 marque les 25 ans de Karan Johar en tant que réalisateur. Son premier film Kuch Kuch Hota Hai est sorti en 1998. Il revient à la réalisation avec une véritable histoire d’amour, un genre qu’il s’est approprié à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Le film, qui met également en vedette Alia Bhatt, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, devrait sortir en salles le 28 juillet de cette année. Il marque le retour de Karan Johar à la réalisation dans un long métrage pour la première fois depuis Ae Dil Hai Mushkil en 2016.