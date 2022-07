Ranveer Singh laisse tomber des photos d’anniversaire inédites avec ‘baby’ Deepika Padukone, les fans sont tous de cœur

Ranveer Singh et Deepika Padukone sont l’un des couples les plus aimés de B-town. Ils partagent souvent leurs photos et vidéos entre eux sur les réseaux sociaux. Le 12 juillet, Ranveer est allé sur Instagram et a partagé des moments inédits avec sa bien-aimée Deepika.

Ranveer a déposé plusieurs photos et vidéos de son voyage d’anniversaire avec Deepika. Sur la première photo, on peut voir l’acteur embrasser Deepika sur son cou alors qu’elle posait pour les caméras. La deuxième photo montre Deepika en solo, on peut la voir sourire sur la photo. Partageant la série de photos et de vidéos, il a écrit : « Love to Love You #[email protected]#birthday #photodump.

Regarde:





Pendant ce temps, Oh Five Oh Media Works LLP, propriété de Ranveer Singh et de son père Jugjeet Sundersingh Bhavnani, a signé un accord immobilier pour Rs 119 crore et est maintenant l’heureux propriétaire d’un Quadraplex et de 19 places de parking à Bandra.

Ils deviendront les voisins de Shah Rukh Khan grâce à ce nouvel accord, qui leur donnera également une vue continue sur la mer d’Oman depuis Bandstand.

Oh Five Oh Media Works LLP a enregistré le contrat de vente pour l’achat d’un quadraplex du 16e au 19e étage de la Sagar Resham Co-operative Housing Society, encore en construction, située sur BJ Road, Bandstand, Bandra, selon un Rapport du Hindustan Times qui cite des documents fournis par Indextap.com.

Les documents de la transaction immobilière ont été achevés le 6 juillet 2022. Selon ces documents, le vendeur est Enorm Nagpal Realty LLP et l’acheteur est Oh Five Oh Media Works LLP. Jugjeet Sundersingh Bhavnani a signé les documents au nom de la société.

Alors que le droit de timbre pour l’enregistrement a été payé pour la somme de Rs 7,13 crore, le coût total payé pour le quadraplex était de Rs 118,94 crore. À l’exception d’une terrasse de 1 300 pieds carrés, la surface de tapis est de 11 266 pieds carrés. Les propriétaires auront également accès aux 19 places de stationnement de l’immeuble en plus de cela. Sans tenir compte de la taille du patio, le prix au pied carré s’élève à 1,05 lakh roupies.