Ranveer Singh interprète le rap de Gully Boy alors qu’il est honoré du trophée Etoile d’Or de Marrakech

Lors de la soirée d’ouverture du Festival international du film de Marrakech, la star de Bollywood Ranveer Singh a occupé le devant de la scène pour danser et interpréter un numéro de rap impromptu de Gully Boy alors qu’il recevait l’Etoile d’Or. Selon Variety, lors de la cérémonie d’ouverture du festival, Ranveer a exécuté l’une de ses danses énergétiques caractéristiques.

Selon le rapport de l’ANI, Singh a reçu le trophée Etoile d’Or de Marrakech, a-t-il déclaré: “C’est la période la plus sombre. Quand je regarde le monde qui m’entoure, je vois toutes sortes de douleurs et de souffrances. Je sens que dans ma capacité d’artiste, la meilleure chose que je puisse faire est d’alléger le fardeau des gens”, a rapporté Variety. Après la cérémonie d’ouverture, il s’est rendu sur la célèbre place Jemaa El Fna de Marrakech où le film de réalisateur de Sanjay Leela Bhansali de Ranveer, Bajirao Mastani, a été projeté.

Là, il a offert à la foule une interprétation d’un numéro de rap de Gully Boy et a de nouveau dansé. « Vous me mettez sur scène et me donnez un micro, et je me sens obligé de vous chanter une chanson, ou de vous faire une danse, ou de vous montrer un film, ou de vous raconter une histoire », a-t-il dit, selon Variety. Le Festival international du film de Marrakech a déjà honoré des stars indiennes comme Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan et Aamir Khan et en 2012, il a organisé une barre latérale spéciale pour marquer les 100 ans du cinéma indien.

Cette année, le festival marque sa première édition depuis 2019 et se déroulera du 11 au 19 novembre. L’animatrice de la cérémonie Nabila Kilani a révélé qu’en raison de “circonstances difficiles”, les membres du jury, la réalisatrice danoise Susanne Bier et l’acteur-producteur américain d’origine guatémaltèque Oscar Isaac n’a pas pu y assister, selon Variety. Sur le plan du travail, Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty, dont la sortie est prévue en décembre. Suivi du réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Alia Bhatt.