Ranveer Singh inspire Kunal Verma pour avoir posé nue, se fait brutalement troller pour avoir copié la star de Simmba

La récente séance photo nue de Ranveer Singh a fait la une des journaux, mais elle a même inspiré certains artistes à suivre le chemin. L’acteur de télévision Kunal Verma est le dernier venu dans cette tendance, et il a partagé sa “photo nue” sur ses réseaux sociaux.

Kunal a partagé une photo, où il pose comme Singh, et l’a légendé en disant : “J’ai peu (d’argent emoji) à dépenser, alors j’ai choisi de le dépenser sur mon corps.”

Voici la photo







Dès que Kunal a posté la photo, l’acteur a été moqué et ridiculisé pour avoir copié Ranveer Singh. Un utilisateur a écrit : “Sub nange ho jao salo”. Un autre utilisateur a déclaré: “Inflorescence par ranveer singh.” Un utilisateur a affirmé: “Une fondation posée par ranbir kapoor d’être nu.” Un internaute a affirmé : « Ranveer ne ladke bigaad diye ». Un autre internaute a affirmé : « Bhai tum ranveer singh nehi ho, tum national news nehi banoge, Zara kapra phen lo ». L’un des utilisateurs a affirmé : “Abey yaar ! Ek Ranveer Singh kya kam tha jo ab aap shuru ho gaye ?”

Ranveer Singh fait la une des journaux depuis qu’il est devenu nu pour une séance photo dans un magazine. Ses photos sont devenues virales, les internautes ont commencé à le critiquer sur les réseaux sociaux. Les stars de Bollywood ont exprimé leur opinion sur sa séance photo controversée.

Après qu’Alia Bhatt, Vidya Balan et d’autres célébrités de Bollywood soient venues soutenir l’acteur Ranveer Singh qui a courtisé la controverse après avoir posé nu pour une couverture de magazine et partagé des photos sur les réseaux sociaux, l’acteur Janhvi Kapoor a apporté son soutien à l’acteur. Janhvi, s’adressant aux médias lors du lancement de Reliance Digital à Delhi vendredi, a déclaré: “Je pense que c’est la liberté artistique et je ne pense pas que quiconque devrait être analysé pour la liberté artistique.”

Les images de la séance photo de Ranveer pour Paper Magazine ont été mises en ligne le 21 juillet. Sur les images, Ranveer est vu sans vêtements. Sur l’une des images, il a été vu allongé sur un tapis, nu, recréant la célèbre photographie de Burt Reynold.