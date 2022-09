Ranveer Singh imite Rubina Dilaik, Rohit Shetty appelle l’acteur ‘Pammi aunty’ de Bollywood

Grande finale de Khatron Ke Khiladi 12: Après avoir diverti le public pendant plus de deux mois, la populaire émission de télé-réalité Khatron Ke Khiladi 12 a atteint sa grande finale. L’hôte Rohit Shetty et son équipe de casse-cou vous ont diverti avec leurs cascades défiant la mort. Désormais, un finaliste sur six sera couronné champion de la saison.

En parlant de grande finale, l’événement se déroulera sur deux jours, du 24 septembre, samedi au 25 septembre, dimanche. Pour rendre la finale plus dynamique, l’acteur préféré de Rohit, Ranveer Singh, a honoré le spectacle. Rohit a invité son prochain film Cirkus, le couple principal, Singh avec Pooja Hegde, et ensemble, ils ont ajouté plus de feux d’artifice. Ranveer a joué avec Rubina et ils ont grésillé l’écran avec leur chimie.

Regardez Ranveer s’amuser avec les concurrents du KKK







Plus tard, Ranveer s’est moqué de la nature coquette de Mohit Malik. Il a dit: “Bahar sher, ghar mein billi.” Ranveer a même imité Rubina Dilaik et a rappelé ses gestes amusants pendant les cascades. Rohit et Pooja ont réalisé que Singh avait suivi le spectacle avec rigueur. Shetty a en outre ajouté qu’il était “Pammi tante de Bollywood”. Il a les potins les plus juteux et sait tout sur les autres. Ranveer s’en vante et dit : « Pammi sab jaanti hai.

En parlant de la grande finale, Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Faisal Shaikh, Mohit Malik, Kanika Mann et Tushar Kalia sont les finalistes, et l’un d’eux sera le gagnant de l’émission. Le premier épisode de l’émission a été diffusé le 2 juillet 2023. Le gagnant de l’émission sera annoncé le 25 septembre, dimanche.