Mumbai : La superstar de Bollywood Ranveer Singh est prête à faire ses débuts à la télévision en tant qu’animateur de la chaîne de divertissement COLORS. Il a acquis les droits de l’un des plus grands et des plus uniques quiz au monde, Byju’s présente The Big Picture.

Ranveer Singh a un public enviable parmi les jeunes du pays. La chaîne en association avec Banijay Asia et ITV Studios Global Entertainment BV ajoute une autre émission unique au mix. The Big Picture sera une propriété unique en son genre pour présenter un amalgame exceptionnel de connaissances et de mémoire visuelle.

– Ranveer Singh fera ses débuts à la télévision en tant qu’animateur de l’émission

– Les participants auront la possibilité de gagner des millions en répondant à des questions visuelles

– App d’apprentissage, Byju’s entre en tant que sponsor présentateur

– L’émission sera également diffusée en exclusivité sur Voot

Avec l’aide de trois bouées de sauvetage, les candidats devront répondre correctement à douze questions visuelles pour repartir avec l’argent du grand prix.

Le format interactif de The Big Picture permet également aux téléspectateurs de jouer dans le confort de leur foyer et de gagner gros.

Parlant de ses débuts à la télévision, Ranveer Singh a dit, « Dans mon parcours d’artiste, l’envie d’expérimenter et d’explorer a été constante. Le cinéma indien m’a indéniablement tout donné – cela a été une plate-forme pour moi d’exceller et de montrer mes compétences en tant qu’acteur et j’ai eu la chance de recevoir un immense amour du peuple indien. Maintenant, je cherche à me connecter avec eux d’une manière extrêmement unique et engageante à travers mes débuts à la télévision avec The Big Picture de COLORS. La proposition d’introduire l’Inde à un quiz de génération « maintenant » a scellé l’affaire pour moi. Je suis ravi de m’associer à COLORS pour donner vie à cette nouvelle propriété passionnante.