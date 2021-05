Ranveer Singh fera ses débuts à la télévision? Découvrez la vérité ici

Le monde du divertissement a été rempli de spéculations selon lesquelles l’acteur Ranveer Singh est prêt à faire ses débuts à la télévision avec une émission de téléréalité dont le format sera un peu similaire à Amitabh Bachchan a accueilli Kaun Banega Crorepati.

Plusieurs médias ont rapporté que Ranveer Singh sera vu animer un jeu télévisé où les candidats passeront par quelques tours et recevront des bouées de sauvetage pour gagner le prix maximum en espèces.

Cependant, selon les sources de l’industrie, il n’y a pas encore de confirmation sur les débuts télévisés de Ranveer Singh. Alors que la source a ajouté que l’acteur avait également été approché pour la télévision dans le passé, il n’y a rien dans le pipeline et aucun projet en cours dans le futur immédiat.

Pendant ce temps, il y a aussi des rapports de l’acteur mettant en vedette ‘Sita’ d’Alaukik Desai où il jouerait Ravana.

Selon un reportage de Filmfare, une source aurait déclaré au magazine: « Sita sera montée à grande échelle et la magnitude du film sera aussi grande qu’un Baahubali. Bien que ce soit un tirage au sort entre Kareena et Alia pour le principal rôle, les réalisateurs (réalisateur Alaukik Desai) ont approché Ranveer Singh pour jouer Ravana. Oui, si cela se produit, il pourrait s’agir du tout premier film que Ranveer et Kareena feront ensemble. Ils étaient censés faire Ram Leela mais ce n’est pas le cas. D’après ce que nous savons, Bebo et Ranveer ont adoré leurs rôles et attendent la narration finale pour donner le feu vert au projet. «

Pendant ce temps, alors que nous attendons la confirmation des rapports de Ranveer ou de son équipe, la star de ‘Padmavaat’ et Kareena seront vus jouer les frères et sœurs, Jahanara Begum et Dara Shikoh dans ‘Takht’ de Karan Johar.