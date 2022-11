Ranveer Singh fait une révélation CHOQUANTE sur son expérience de casting dans l’industrie

L’acteur de Bollywood Ranveer Singh, qui ne manque jamais de faire la une des journaux avec ses performances énergiques, a fait ses débuts avec le film de 2010 Band Baaja Baaraat qui présentait également Anushka Sharma en tête.

Dans une récente interview, l’acteur a parlé de ses journées difficiles et a fait des expériences de casting choquantes. Récemment, l’acteur est apparu à la 19e édition du Festival international du film de Marrakech et a reçu l’Etoile d’Or. Selon Deadline, tout en parlant aux médias, il a déclaré: “Ce type m’appelle dans cet endroit miteux et me dit:” Êtes-vous un travailleur acharné ou un travailleur intelligent? Je ne me considérais pas comme intelligent, alors j’ai dit: “Je pense que je suis un travailleur acharné.” Il disait : ‘Chérie, sois intelligente, sois sexy’. J’ai vécu toutes ces expériences pendant ces trois ans et demi, et je pense que c’est cette période qui m’a fait apprécier les opportunités que j’ai maintenant.

Selon le rapport de l’ANI, Singh a reçu le trophée Etoile d’Or de Marrakech, a-t-il déclaré: “C’est la période la plus sombre. Quand je regarde le monde qui m’entoure, je vois toutes sortes de douleurs et de souffrances. Je sens que dans ma capacité d’artiste, la meilleure chose que je puisse faire est d’alléger le fardeau des gens”, a rapporté Variety. Après la représentation de la cérémonie d’ouverture, il s’est rendu sur la célèbre place Jemaa El Fna de Marrakech où le film de réalisateur Sanjay Leela Bhansali de Ranveer, Bajirao Mastani, a été projeté.

Lire | Ranveer Singh se fait brutalement troller alors que Deepika a l’air “marre de lui”, les internautes disent “biwi badi mushkil se…”

Là, il a offert à la foule une interprétation d’un numéro de rap de Gully Boy et a de nouveau dansé. “Vous me mettez sur scène et me donnez un micro, et je me sens obligé de vous chanter une chanson, ou de vous faire une danse, ou de vous montrer un film, ou de vous raconter une histoire”, a-t-il dit, selon Variety. Le Festival international du film de Marrakech a déjà honoré des stars indiennes comme Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan et Aamir Khan et en 2012, il a organisé une barre latérale spéciale pour marquer les 100 ans du cinéma indien.