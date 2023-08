Ranveer Singh évite de réagir à l’atterrissage de Chandrayaan 3 sur la lune et se fait critiquer [Watch]

Ranveer Singh a été pris dans une humeur inhabituelle par les paparazzi aujourd’hui. Le Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahani La star, qui illumine souvent votre humeur par sa simple présence, a été vue en train d’éviter les photographes même lorsqu’ils s’efforçaient d’interagir avec l’étoile de Don 3 et d’obtenir sa réaction sur le moment historique de l’atterrissage réussi de Chandrayaan 3 sur la lune. Ranveer a été vu vêtu de noir et refusant de regarder les caméras pendant qu’il se faisait épiler. Lorsqu’un des photographes l’a appelé « Baba » et lui a demandé de réagir à Chandrayaan 3, il l’a ignoré et est parti. Et cette ignorance du star boy est fortement critiquée par les internautes.

Regardez la vidéo de Ranveer Singh aperçu dans une humeur inhabituelle alors qu’il évite les paparazzi lorsqu’on l’interroge sur Chandrayaan 3.

Jetez un œil à la réaction drastique des personnes qui reprochent à l’acteur son ignorance de la question de Chandrayaan 3.

Un utilisateur a commenté : « Rocky rani a frappé ho gai ye bolte tab réaction milta… Kya tum log chadrayan ka gyan de rhe.. » Un autre utilisateur a déclaré : « Rocky rani a frappé ho gai ye bolte tab réaction milta… Kya tum log chadrayan ka gyan de rhe.. ». Un autre utilisateur a déclaré : « Une réponse tellement décevante ». Honte…..inko kya matlb hai chandrayan se…inko kaho ki chandrayan réussi ho gya hai sarkar ne paise dene ka wada kiya hai waha…pr dikhenge ye log saale,bs faltu ki films bnate hai ou natak krte ha ». L’ignorance de Ranveer Singh sur la question du succès de Chandrayaan 3 est fortement critiquée ; les internautes la qualifient de décevante. La star de Don 3 ne semblait pas d’humeur à interagir avec les paparazzi lorsqu’elle a été repérée dans la ville aujourd’hui.

Sur le plan professionnel, Ranveer Singh se prépare pour Don 3et l’acteur est prêt à remplacer Shah Rukh Khan dans le film. Les fans sont ravis de l’avoir comme nouveau Don, et l’acteur lui-même a partagé son enthousiasme de jouer Don à l’écran et a admis que c’était son rêve d’enfant de jouer ce rôle en partageant ses photos d’enfance où il tenait une arme à la main. Récemment, l’acteur a connu un énorme succès avec Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaaniavec Alia Bhatdirigé par Karan Johar.