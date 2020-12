Le livewire de Bollywood Ranveer Singh et la superstar Telugu Mahesh Babu ont récemment collaboré à un tournage publicitaire, et ne peuvent plus arrêter de se féliciter. Alors que Ranveer a appelé Mahesh Babu l’un des meilleurs messieurs avec qui il a travaillé, l’acteur Telugu a rendu la pareille en disant que le sentiment était réciproque.

Ranveer a publié une photo avec Mahesh sur Instagram à partir du plateau. Dans l’image, les deux acteurs peuvent être vus en train de bavarder.

« L’un des meilleurs messieurs avec qui j’ai eu le privilège de collaborer. Nos interactions sont toujours enrichissantes. Amour et respect pour le grand frère Mahesh Garu @urstrulymahesh », a écrit Ranveer à côté de l’image, qui compte actuellement 621K likes.

Mahesh Babu a également fait l’éloge de Ranveer sur les histoires Instagram. « C’était super de travailler avec ton frère @ranveersingh. Le sentiment est réciproque », a-t-il écrit.

Ranveer sera la prochaine vedette en 83, en tant que l’emblématique Kapil Dev, qui a dirigé la toute première campagne de victoire en Coupe du monde de cricket en Inde en 1983. L’acteur reprendra également son rôle de Sangram Bhalerao Simmba dans le prochain drame d’action policier de Rohit Shetty, Sooryavanshi, qui joue le rôle principal. Akshay Kumar en tant qu’officier ATS Veer Sooryavanshi.

Plus tard, il retrouve Shetty pour adapter une comédie shakespearienne pour l’écran de Bollywood. Intitulée Cirkus, leur nouvelle collaboration est une adaptation de la pièce de théâtre de William Shakespeare The Comedy Of Errors, avec Ranveer essayant un double rôle.

Mahesh Babu se prépare à commencer le tournage de son film Sarkaru Vaari Paata. Il a également produit le prochain film Major, inspiré du martyr du 26/11, le major Sandeep Unnikrishnan. Le film met en vedette Adivi Sesh dans le rôle titre.