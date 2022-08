Ranveer Singh et Fatima Sana Shaikh profitent du baby-foot à la première de Laal Singh Chaddha, vedette d’Aamir Khan

Laal Singh Chaddha, vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan, est sorti en salles le 11 août. Un jour avant sa sortie, la superstar et son équipe ont organisé la projection du film à laquelle ont assisté des célébrités telles que Saif Ali Khan, Kiran Rao, Ranveer Singh. , Deepika Padukone et Irfan Pathan pour n’en nommer que quelques-uns.

Après avoir regardé le film, le joueur de cricket Irfan Pathan a partagé son point de vue sur la réalisation d’Advait Chandan et a partagé une vidéo des coulisses de la projection dans laquelle on peut le voir jouer au baby-foot avec son frère Yusuf Pathan, Ranveer et Fatima Sana Shaikh, qui a travaillé avec Aamir dans le blockbuster Dangal de 2016 et le flop au box-office de 2018 Thugs of Hindostan.

“Amusez-vous à regarder le film #laalsinghchaddha Laal vous fera tomber amoureux de sa bonté. Aamir Khan, comme toujours, a joué le personnage avec Perfection. Bravo @aamirkhanproductions pour un film aussi agréable. Au fait, @ranveersingh marque ke baare mein baat Kare ya jaane de?? warna Dangal hoga;) @fatimasanashaikh @yusuf_pathan”, a-t-il légendé le clip.





Outre Aamir et Kareena, le film marque les débuts à Bollywood de Naga Chaitanya, fils de la superstar Telugu Nagarjuna Akkineni. On le voit jouer le rôle d’un officier de l’armée nommé Balaraju Bodi. Manav Vij et Mona Singh sont également vus dans des rôles essentiels dans le deuxième réalisateur d’Advait Chandan après avoir fait ses débuts avec le drame familial Secret Superstar qui a également présenté Aamir dans un rôle de soutien.

Laal Singh Chaddha, qui a affronté Akshay Kumar et Bhumi Pednekar avec Raksha Bandhan, est un remake officiel du classique hollywoodien Forrest Gump qui mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle principal. Le réalisateur de Robert Zemeckis a remporté six Oscars dont les statuettes de l’Académie du meilleur film et du meilleur acteur.