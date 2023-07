Ranveer Singh et Deepika Padukone prouvent qu’ils sont follement amoureux l’un de l’autre avec leur dernier message

Ranveer Singh, qui fête son anniversaire le 6 juillet, a reçu de merveilleux voeux du monde entier sur les réseaux sociaux, mais cette personne spéciale dans sa vie n’a rien posté le jour de son anniversaire, et c’est sa femme et l’actrice de Bollywood Deepika Padukone, et leurs rumeurs de séparation ont recommencé à circuler. De nombreux internautes ont exprimé leur inquiétude et ont mentionné que pourquoi l’actrice de Pathaan n’a-t-elle pas posté un souhait d’anniversaire pour son mari sur les réseaux sociaux alors qu’elle souhaite à presque tout le monde sur son compte Instagram, et donc, tout ne va pas bien entre les deux. Mais accrochez-vous à vos chevaux ; Ranveer et Deepika sont très amoureux. Et le couple était ensemble à Alibaug et a sonné son anniversaire de la manière intime qu’ils aiment.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur le fait que tout n’allait pas bien entre Ranveer et Deepika, l’acteur de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani a repris ses histoires Instagram et a partagé un message de remerciement pour son souhait d’anniversaire avec sa femme Deepika, où ils sont vus en train de profiter de la promenade en mer ensemble, et cette photo montre à quel point le couple s’est amusé ensemble. Pour l’instant, Deepika et Ranveer ont cessé d’être amoureux devant les paparazzi, et ils aiment être incognito quand ils sont ensemble. Cela ne signifie pas qu’ils se dirigent vers un divorce.

Ranveer et Deepika vont bientôt emménager ensemble dans la maison de leurs rêves, qui est un somptueux bungalow à côté du Mannat de la superstar Shah Rukh Khan. Nous avons hâte que le couple entre dans leur maison et en partage un aperçu avec leurs fans. Il y a quelques mois à peine, Ranveer et Deepika ont partagé des photos de leur pooja Grah Pravesh dans leur maison d’Alibaug, et le couple s’y rend souvent ensemble pour passer un moment paisible. Ils avaient également fait une entrée silencieuse au mariage de Karan Deol, mais leurs vidéos de danse et de divertissement lors de la réception du mariage de l’acteur sont devenues virales, et cela a montré à quel point ils étaient amoureux. Sur le plan professionnel, Ranveer se prépare pour sa prochaine sortie, Rocky Aur Rani KI Prem Kahaani avec Alia Bhatt, et reçoit une réponse enthousiaste des fans.