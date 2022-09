Ranveer Singh et Deepika Padukone honorent les festivités de Ganesh Visarjan à Ambani, la vidéo devient virale

Le couple puissant de Bollywood, Ranveer Singh et Deepika Padukone, a honoré le Ganesh Visarjan de la famille Ambani. Les stars de Bajirao Mastani ont été aperçues en train de profiter des adieux de Lord Ganesha. Des vidéos de la procession ont été diffusées en ligne et sont devenues virales en un rien de temps.

Ranveer et Deepika avaient l’air charmant dans le look festif. Le duo a été vu sur un énorme camion décoré de fleurs de souci. Singh a été vu danser sur la chanson Deva Shri Ganesha avec la jeune génération d’Ambanis. Tandis que Deepika restait assise, profitant des festivités.

Une vidéo montre Ranveer Singh dans un pyjama kurta blanc, dansant sur la chanson d’Agneepath, Deva Shree Ganesha. La star de Padmavat, Deepika, est vue dans un costume de salwar crème, avec une dupatta. Shloka Ambani est également vue dans un sharara à la menthe, tandis que Radhika Merchant est vu danser sur les airs de Bappa dans un sharara imprimé.

Voici la vidéo







Récemment, Ranveer a remporté un Filmfare Award dans la catégorie Meilleur acteur pour sa performance dans le drame sportif ’83 de Kabir Khan. Pour remettre le prix, Singh ne pouvait imaginer personne d’autre, à l’exception de sa meilleure moitié. Deepika Padukone est montée sur scène et a lu avec fierté le nom du lauréat, Ranveer Singh. L’acteur s’est précipité sur scène, a serré Deepika dans ses bras et lui a posé un baiser sur la joue. Le moment devient l’un des temps forts de la soirée. Les vidéos et les images du moment sont devenues virales, et les fans du duo louent leur chimie.

Ranveer Singh est connu comme une force puissante en soi. Son énergie folle peut recharger chaque occasion et il insuffle la vie à n’importe quel événement. Si quelqu’un veut donner un coup de pouce à son événement, il devrait ouvrir le spectacle avec Singh. Ranveer a de nouveau prouvé ce fait en éblouissant sur scène lors des 67e Filmfare Awards 2021. L’acteur a fait une entrée remarquée dans le spectacle, déguisé en son personnage populaire Peshwa Bajirao, et sa présence a donné le début parfait à l’événement. Plus tard, il a joué avec force sur l’un de ses morceaux les plus populaires, Malhari.