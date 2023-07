Ranveer Singh et Alia Bhatt feront-ils partie de la série Back to School de l’IIMUN ?

Ranveer Singh, Alia Bhatt et Karan Johar interagiraient avec plus de 50 000 étudiants de 100 villes avant la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Ranveer Singh et Alia Bhatt sont sur le grand écran du réalisateur de Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Les co-stars de Gully Boy sont actuellement occupées par les promotions du film et se lanceront bientôt dans une tournée multi-villes dans le cadre de celui-ci. Ranveer Singh, Alia Bhatt et Karan Johar s’entretiendront avec plus de 50 000 étudiants de 100 villes pour la série « Retour à l’école » du Mouvement international indien pour les Nations unies (IIMUN). Récemment, le duo a assisté à un événement de lancement de chanson à Delhi où ils ont parlé de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Ranveer Singh sur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Renversant cet enthousiasme pour le film, Ranveer Singh a déclaré que Karan Johar ramène le genre de cinéma que nous avons tous grandi en regardant, comme Kuch Kuch Hota Hai et Kabhie Khushi Kabhie Gham, etc. Il a ajouté que toutes les qualités de ces films sont présents dans son prochain, y compris la couleur, la famille, les chansons, le bonheur et la joie. Ranveer Singh a en outre affirmé que lorsque le public sortira des théâtres, il aura le sourire aux lèvres.

À propos de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque également le retour à la direction de Karan Johar après une interruption de sept ans. Son dernier réalisateur était Ae Dil Hai Mushkil en 2016, avec Ranbir Kapoor, Anushka Sharma et Aishwarya Rai Bachchan.

Outre Ranveer Singh et Alia Bhatt, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met en vedette Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi dans des rôles clés. Le film raconte l’histoire d’un couple aux personnalités complètement opposées qui décident de vivre avec les familles de l’autre avant de se marier.

Produit par Dharma Productions en association avec Viacom18 Studios, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani devrait sortir sur grand écran le 28 juillet.