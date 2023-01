Ranveer Singh éprouve des sentiments pour le lieutenant Dan de Forrest Gump dans une vidéo énigmatique du Nouvel An, les internautes le suivent : ” Cirkus ka asar “

Ranveer Singh a connu une année 2022 terne sur le plan professionnel avec ses deux films Jayeshbhai Jordaar et Cirkus qui se sont avérés être des échecs commerciaux massifs car les deux films n’ont pas réussi à attirer le public dans les salles. Et maintenant, le message du nouvel an de l’acteur a mis ses fans dans la confusion.

L’acteur de Simmba est allé sur son Instagram peu de temps après l’arrivée de 2023 et a partagé un clip du classique de Tom Hanks de 1994, Forrest Gump, refait l’année dernière en tant que Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan, qui s’est également avéré être un tarif décevant.

La vidéo de Ranveer montre le personnage principal de Hanks souhaitant une bonne année au personnage de Gary Sinise, le lieutenant Dan Taylor, qui a perdu ses membres pendant la guerre du Vietnam. Comme Forrest le souhaite, Gary reste assis en silence à contempler le vide que lui apporte la vie. C’est assez inhabituel pour Ranveer, qui est par ailleurs connu pour son énergie contagieuse et son ambiance livewire qui peut illuminer n’importe quel événement.





Alors que beaucoup se demanderaient ce qui a poussé l’acteur à publier un tel message, un regard rapide sur la réponse du public à ses deux sorties en 2022 indiquerait que l’acteur se sentait sous-estimé. En décembre 2021 également, son film choral très attendu, le drame sportif 83 lui aussi, a sombré au box-office sans laisser de trace.

Les internautes ont consulté la section des commentaires et ont commencé à traquer Singh. Un utilisateur a commenté sous la vidéo: “Cirkus ka asar (C’est l’effet de Cirkus), tandis qu’un autre commentaire disait:” Cirkus film pitne ka sadma laga hai bhai ko (Le traumatisme semble provenir de la mauvaise réponse à Cirkus). “

Certains de ses fans sont également venus à son soutien comme l’un d’eux a commenté: “Reviens badiya hoga king, nous croyons en toi, bonne année (tu feras un grand retour).” Un autre de ses fans a écrit : “Bro, tu es le meilleur et tu nous suffis. Beaucoup d’amour pour toi… Chaque adolescent t’admire, nous apprenons de toi que nous voulons devenir comme toi… Et nous ne le faisons pas. Je veux te voir triste, tu es le meilleur et nous t’aimons comme tu es Baba.”

L’acteur espère rebondir avec son prochain film, qui est l’artiste familial de Karan Johar, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, dans lequel on le verra à nouveau partager l’espace à l’écran avec sa co-vedette de Gully Boy, Alia Bhatt. Mettant également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, le film devrait sortir en salles le 28 avril.