Ranveer Singh entre dans la peau de Shah Rukh Khan dans une promo élégante, les fans disent « dil tod dia »

Dès que les créateurs ont annoncé que Ranveer Singh remplacerait Shah Rukh Khan dans Don 3, les internautes ont exprimé leur déception face à Farhan Akhtar.

Mercredi, les créateurs de Don 3 ont sorti la vidéo promotionnelle et ont révélé que Ranveer Singh remplacerait Shah Rukh Khan dans le film. Partageant la vidéo, les créateurs ont écrit : « Une nouvelle ère commence. #Don3. »

Montre:





Dès que les créateurs ont annoncé que Ranveer Singh se mettrait à la place de Shah Rukh Khan, les internautes ont exprimé leur déception face à Farhan Akhtar. L’un d’eux a écrit: « C’est bien de redémarrer la franchise, mais en utilisant le titre Don 3, vous montrez que les créateurs abusent de la célébrité de SRK, SRK restera toujours l’emblématique Don. » Le deuxième a dit: « Ce rire sans fin de Shahrukh Khan de Don, cette ambiance, personne ne peut égaler ça. » Le troisième a dit: « Don to ek hi hai wo hai SRK jab Amitabh ko fika par gaya SRK ke samne to ye Ranveer kya chij hai DON sirf SRK hai. »

La quatrième personne a commenté : « Iss don ka intzaar ek bhi mulk ki police nahi kar rhi. Le cinquième a dit: « Pas de haine pour Ranveer Singh, il est incroyable mais Don est de SRK. J’ai littéralement eu l’impression que c’était une parodie et à tout moment SRK apparaîtra. Apprenez comment, grâce à Race Series, les créateurs ont massacré la franchise en changeant la tête en course 3. »

Mardi, Farhan Akhtar s’est rendu sur son Instagram et a publié une déclaration concernant Don 3. La déclaration disait: «En 1978, un personnage créé par Salim-Javed et interprété par M. Amitabh Bachchan avec un élan sans effort, a capturé l’imagination des spectateurs à travers le monde. pays. Ce personnage énigmatique était Don. En 2006, Don a été repensé et animé par Shah Rukh Khan à sa manière irrésistiblement charmante. »

La déclaration disait en outre: « De l’esprit sardonique de Don à sa fureur cool mais menaçante, Shah Rukh incarnait sa personnalité. En tant qu’écrivain et réalisateur, j’ai passé un bon moment à créer non pas un mais deux films » Don « avec Shah Rukh et les deux expériences restent très proche de mon cœur. Le moment est maintenant venu de faire avancer l’héritage de Don et nous rejoindre dans cette nouvelle interprétation sera un acteur dont j’admire depuis longtemps le talent et la polyvalence. Nous espérons que vous lui montrerez l’amour que vous lui portez tant gracieusement et généreusement montré à M. Bachchan et Shah Rukh Khan. Une nouvelle ère de Don commence en 2025. Regardez cet espace.