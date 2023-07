Ranveer Singh embrassant Deepika Padukone au milieu de la rampe d’accès au Manish Malhotra Bridal Couture Show vous fera aller aww [Watch]

Manish Malhotra Bridal Couture Show se passe dans la ville maximale pendant que vous lisez ceci. C’est une affaire étoilée avec des célébrités telles que Ranveer Singh, Deepika Padukone, Kajol, Alia Bhatt, Karan Johar, Arjun Kapoor et plus encore rejoignant la vitrine de la mariée par l’un des créateurs de mode les plus appréciés de Bollywoo. Ranveer Singh a parcouru la rampe pour la gamme masculine et son moment PDA avec Deepika Padukone a attrapé les globes oculaires. Deepika et Ranveer forment l’une des meilleures paires de Bollywood. Deepika et Ranveer forment une excellente paire non seulement à l’écran mais aussi dans la vraie vie. Le duo mari et femme s’est fixé des objectifs de couple à sa manière. Et leur PDA lors d’événements publics vous laissera rougir et comment !

Ranveer Singh embrasse Deepika Padukone au milieu d’une promenade sur la rampe

Manish Malhotra est connu pour son incroyable couture nuptiale. Et il présente son nouveau travail et ses créations avec des célébrités marchant sur la rampe. Ranveer Singh étant l’un d’entre eux. L’acteur a l’air pimpant dans un Sherwani ivoire et beige. La star de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a marché sur la rampe avec une telle confiance et un tel panache que vous ne pouviez pas simplement le quitter des yeux. Et puis il s’arrête quand il aperçoit Deepika Padukone. Sans attendre un autre souffle, Ranveer marche vers elle et lui fait un bisou sur la joue. Deepika est vue en train de jumeler avec Ranveer en ivoire. Ils vous feront partir aww!

La mère de Ranveer Singh et Karan Johar étaient également présents sur les lieux. Ranveer a touché les pieds de sa mère et a donné un baiser à son réalisateur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Ranveer fait toujours en sorte que tout le monde se sente spécial avec de tels gestes. Et son PDA avec Deepika laisse souvent les fans jaillir et rougir et souhaiter avoir une romance comme ça. La vidéo a fait la une des journaux dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Ranveer Singh embrassant Deepika ici :

Sur le plan du travail, Ranveer fait la promotion de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Alia. Le film sort le 28 juillet. D’autre part, Deepika a le projet K en préparation dont le premier aperçu sera révélé dans quelques heures. L’actrice devait se rendre au San Diego Comic-Con Festival. Cependant, en raison de son appartenance à SAG-AFTRA et de la protestation en cours, l’actrice a dû ne participer à aucune activité.