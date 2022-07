Ranveer Singh écrit ” je t’aime ” à Rakhi Sawant, l’appelle ” rock star “, je sais pourquoi

Il faut applaudir Rakhi Sawant pour avoir créé des nouvelles sur tout ce qui se passe à Bollywood. Hier soir, Ranveer Singh a laissé les internautes perplexes après avoir publié sa séance photo nue sur ses réseaux sociaux. Quelques instants après son message, Internet s’est divisé en réactions mitigées. Alors qu’il y a des fans qui louent la star de Gully Boy pour sa tentative “bravoure et sexy”. Il y a une certaine section d’internautes qui trolle la star de Simmba pour avoir tout dévoilé.

Cependant, Rakhi Sawant a des points de vue différents, amusants et absurdes sur la dernière séance photo de Ranveer Singh. Sawant a été aperçue avec son petit ami Adil Durrani vendredi après-midi, et elle a partagé son point de vue sur Ranveer. Rakhi a déclaré que “des singes ont volé les vêtements de Singh”. Voulez-vous en savoir plus ?

Eh bien, quelques heures plus tard, Rakhi a de nouveau été repéré par les papas, et cette fois, Sawant était de bonne humeur. Rakhi est sorti d’un bâtiment et a révélé: “Ranveer dost hai mera … usne mujhe je t’aime bola hai.” Eh bien, si vous croyez qu’elle ment, alors cette fois, vous vous trompez. Singh lui a en fait envoyé un message “Je t’aime yaar”. Eh bien, Rakhi avait envoyé sa vidéo sur le soutien à Singh sur son Instagram, et ce dernier a reconnu son soutien en disant : « Je t’aime », puis il a écrit un autre message qui dit : « Rakhi Sawant, tu es une rockstar. Cela a fait la journée de Rakhi, et elle s’en vantait comme n’importe quoi.

Hier soir, Ranveer Singh a posé nu pour son dernier shooting pour la couverture du magazine Paper. Ranveer est cliqué sur un tapis turc ne portant rien d’autre que son costume d’anniversaire. On peut aussi le voir prendre de nombreuses poses. Dans l’interview avec le magazine, Ranveer parle de son travail, de son style et de son niveau général de confort à être nu.

“C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été putain de nu. Vous pouvez voir ma putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est être réellement nu. Je peux être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise. Côté travail, Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus.