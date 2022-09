La star de Bollywood, Ranveer Singh, a reçu le trophée de «l’acteur hindi le plus aimé du sud de l’Inde» lors de la 10e édition des South Indian International Movie Awards. En recevant cet honneur, Ranveer a déclaré qu’il était fier de la diversité que l’Inde a à offrir, ce qui rend l’industrie cinématographique de notre pays riche et dynamique.

Ranveer a déclaré: “Je suis submergé de gratitude de pouvoir faire cela, juste pour être un artiste. Je peux faire ce que j’aime faire dans la vie. C’est grâce à votre amour et à votre acceptation, alors merci à tous. D’abord de tous et surtout, vous savez ce que j’aime le plus dans notre pays, c’est la diversité que nous avons dans notre culture. Nous sommes le pays le plus diversifié au monde. Chaque État a une telle richesse et un tel dynamisme dans sa culture et nous en tant que un peuple doit et doit célébrer cela.” Il a ajouté : “C’est ma partie préférée des 75 ans d’indépendance de l’Inde. Il y avait une époque où la langue était une barrière, mais comme c’est merveilleux que nous ne vivions plus à une telle époque. Comme l’a dit Bong Joon-ho sur la scène des Oscars, je suis tellement heureux et reconnaissant que nous soyons maintenant à une époque où les gens s’élèvent au-dessus de ce truc d’un pouce appelé sous-titres pour accepter ces histoires les plus merveilleuses et les plus étonnantes de différentes langues et de différentes cultures.”

Ranveer a en outre déclaré que la fraternité du cinéma sud et le talent fascinant qu’il a à offrir l’inspirent. Il a dit: “Vous avez captivé l’imagination de toute la nation et au-delà et c’est le mérite de votre métier, c’est le mérite du travail manuel et de la sincérité. Vous m’inspirez!”

Ranveer Singh a également profité de sa poignée Instagram pour partager une photo tenant le trophée et exprimant sa gratitude envers la fraternité du cinéma sud. “Merci à la South Indian Film Fraternity pour cet honneur ! Merci de m’accorder une si haute estime ! @siimawards #10YearsofSIIMA #SIIMA2022 #SIIMA #Wolf777SIIMAWeekEnd”, a-t-il légendé la photo.





Sur le plan du travail, Ranveer sera ensuite vu dans le prochain film de réalisateur de Rohit Shetty Cirkus avec Jacqueline Fernandes et Pooja Hegde. Le film devrait sortir à l’occasion de Noël 2022. En dehors de cela, Ranveer a également Rocky aur Rani Ki Prem Kahani avec Alia Bhatt, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan. Le film devrait sortir en salles le 11 février 2023.