Ranveer Singh détourne le chat en direct de Deepika Padukone ; lui demande de lui donner le mérite d’être un mari de soutien

Ranveer Singh comme tu es adorable mec ! L’homme ne manque jamais de vous charmer. Hier soir, Deepika Padukone a fait un chat en direct sur son Instagram pour parler de sa nouvelle marque de maquillage de lancement et a déclaré qu’elle avait travaillé énormément pour la même chose. Deepika était tellement occupée par ce lancement que le couple n’a même pas célébré ensemble leur 4e anniversaire de mariage. Ranveer a envoyé des fleurs et des chocolats à sa femme bien-aimée et a demandé aux hommes de suivre son exemple et certainement, ils devraient.

Alors qu’une fois de plus, il a attiré toute l’attention sur le chat Instagram en direct de sa femme Deepika en le détournant presque avec ses commentaires et dans l’un des commentaires, il a également demandé de lui donner le mérite d’être le mari qui le soutenait tout au long et la fille ne pouvait pas arrête de sourire et de rire. Eh bien, l’homme qui vous fait encore rire comme ça, est un gardien pour la vie. Ranveer a comblé tout l’amour de Deepika sur son compte Instagram en louant la marque, en ajoutant de l’excitation à son chat en direct et en lui demandant de le remercier également pour tout l’amour et le soutien. Ad à la fin, il est devenu typique et a demandé quand est-ce qu’elle rentre à la maison. Ces deux-là sont juste adorables. NON?

Regardez la vidéo des plaisanteries amusantes de Ranveer Singh et Deepika Padukone, c’est incontournable

Ranveer était Ranveer et a de nouveau gagné des millions de cœurs. Alors qu’on parlait d’un couple de retardataires il y avait un énorme buzz de, ils se séparent, ou tout ne va pas bien entre eux. Eh bien, la chimie entre DeepVeer est toujours intacte et on peut voir que les yeux ne mentent pas. Deepika et Ranveer sont censés être ensemble pour toujours. Ranveer et Deepika ont passé 10 ans ensemble.