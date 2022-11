Ranveer Singh demande un « baiser » à Deepika Padukone, le moment PDA du couple gagne Internet

En ce qui concerne le PDA, Deepika Padukone et Ranveer Singh savent comment attirer l’attention de tout le monde avec leurs commentaires affectueux l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux. Mercredi, Deepika, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Om Shanti Om, a terminé 15 ans dans l’industrie cinématographique hindi.

Marquant l’occasion spéciale, Deepika s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo artistique d’elle-même. Sans révéler beaucoup de détails, sa vidéo disait : “Il est temps de regarder vers l’Est”. Partageant le message mystère, l’acteur a taquiné ses fans et a écrit : “#staytuned”.

Voici la vidéo







Le message de Deepika a laissé ses fans curieux. “Vous préparez un nouveau film?” a demandé un fan dans la section des commentaires. “Je sens qu’elle va lancer sa marque”, a écrit une autre. Cependant, c’est le commentaire du mari de Deepika, Ranveer, qui a attiré tous les projecteurs. “Il est temps de m’embrasser”, a commenté Ranveer.

Voici le commentaire de Ranveer





Deepika et Ranveer se sont mariés en novembre 2018 après être sortis ensemble pendant six longues années et le couple ne manque jamais de se répandre l’amour. Pendant ce temps, sur le front du travail, Deepika sera vu partager l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan dans Pathaan, qui met également en vedette John Abraham. Le drame d’action devrait sortir en salles le 25 janvier 2023.

Deepika sera également vue dans The Intern aux côtés d’Amitabh Bachchan et dans un film pan-indien Project-K avec l’acteur sud Prabhas. Elle a également Fighter avec Hrithik Roshan dans son chat. Ranveer, d’autre part, sera ensuite vu dans le prochain film comique du réalisateur Rohit Shetty, Cirkus, aux côtés de Jacqueline Fernandez et Pooja Hegde. Le film est prêt à sortir en salles à l’occasion de Noël 2022. En dehors de cela, il a également le prochain Rocky aur Rani Ki Prem Kahani du réalisateur Karan Johar aux côtés d’Alia Bhatt, Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi.