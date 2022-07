Ranveer Singh-Deepika Padukone se fait troller pour ‘sanskaar’ et ‘tummy’ alors qu’ils marchent sur la rampe pour Manish Malhotra [Watch Videos]

Le couple informatique de Bollywood Ranveer Singh et Deepika Padukone parcouru la rampe pour Manish Malhotra récemment. Les deux ont réitéré la définition des tourtereaux et l’ont augmentée d’un cran avec les promenades en rampe de leur couple le plus chaud. La Pathan actrice et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani star a fait la une des journaux pour diverses raisons ces derniers temps, cependant, faire les gros titres ensemble est différent. Pourtant, celui-ci n’est pas dans le bon sens. De feu Deepika Padukone et Ranveer Singh sont tous les deux à la réception des trolls et leur promenade sur la rampe a également été appelée par les internautes.

Marche sur la rampe de Ranveer Singh-Deepika Padukone

Deepika portait un superbe lehenga choli blanc sur mesure tandis que Ranveer la complimentait dans un sherwani noir et blanc. Le lehenga de Deepika est venu avec une cape de croisade avec des accessoires en plumes. Les deux avaient une chimie étonnante sur scène lorsqu’ils ont marché sur la rampe. Deepika a partagé des photos d’eux-mêmes dans les vêtements de créateurs sur sa poignée Instagram. Les deux font sûrement beaucoup de vagues dans le nouvelles de divertissement. Vérifiez le ici:

Ranveer Singh-Deepika Padukone trollé

Alors qu’ils avaient l’air chauds ensemble, Ranveer Singh et Deepika Padukone se font troller par les internautes. L’estomac de la beauté Fighter dans le lehenga est le sujet de la pêche à la traîne. DP reçoit beaucoup de haine ces jours-ci, certains ont également appelé sa coiffure. D’autre part, Ranveer Singh, qui a fait l’actualité de sa dernière séance photo nue, s’est fait piéger pour avoir touché les pieds de sa mère et de sa sœur qui étaient dans le public assistant au défilé de mode. Les internautes le traquent pour son “sanskaar” après la séance photo nue. Découvrez les vidéos et les commentaires ici :

Les prochains films de Ranveer Singh et Deepika Padukone

Sur le plan du travail, Ranveer Singh a terminé Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Alia Bhatt enceinte, Shabana Azmi, Dharmendra et Jaya Bachchan pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également terminé le tournage de Cirkus de Rohit Shetty avec Pooja Hegde, Jacqueline Fernandes et Varun Sharma. Ranveer a également Takht, Baiju Bawra de Sanjay Leela Bhansali avec Deepika Padukone. L’acteur a également un film avec Shankar. Deepika Padukone, d’autre part, a des biggies tels que Pathaan face à Shah Rukh Khan, Fighter face à Hrithik Roshan, Project K face à Prabhas et The Intern remake avec Amitabh Bachchan.