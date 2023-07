Ranveer Singh-Deepika Padukone s’associent pour un projet intense avec Ram Charan, Trisha; les fans se demandent si c’est une pub [Watch]

Ranveer Singh et Deepika Padukone nous ont donné des films intéressants et les fans veulent sans aucun doute les voir ensemble dans un nouveau projet. Et maintenant, ils semblent collaborer sur un projet. Ranveer a partagé la vidéo de la même chose sur sa poignée de médias sociaux et elle présente également Ram Charan et Trisha Krishnan. Et les fans parlent de la même chose partout sur Internet maintenant. Les fans de Ranveer Singh et Deepika Padukone adorent leur apparence dans la vidéo mais se demandent s’il s’agit d’une publicité.

Deepika, Ranveer, Ram Charan et Trisha dans une publicité ensemble

La vidéo partagée par Ranveer Singh commence avec Deepika Padukone assise dans un poste de police. Et puis, nous voyons Chellum monsieur de The Family Man faire une apparition. Deepika dit à l’inspecteur que son mari a disparu depuis la nuit dernière. Coupure sur d’autres scènes dans lesquelles Ranveer, qui semble être un agent d’infiltration, dit à quelqu’un que la cible est trouvée. Il semble suivre la cible. Ensuite, nous voyons quelqu’un au cours d’un appel demander à un agent d’y aller. Et puis nous voyons Ram Charan se déplacer. Trisha Krishnan est également vue debout devant un poste de police, l’air impuissant et regardant passer les policiers. Et enfin, nous voyons Ranveer interroger furieusement un homme lui demandant de parler. La vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Ranveer Singh, Deepika Padukone et d’autres ici :

Les internautes réagissent à la vidéo de Deepika, Ranveer, Trisha et Ram Charan

La vidéo est vraiment intense. Une musique de fond élaborée a été ajoutée pour susciter la curiosité et ajouter un élément passionnant à la vidéo. Et cela a bien fonctionné. Cependant, les fans pensent également que cela peut être une publicité. Les internautes ne veulent pas que ce soit une publicité car elle a l’air si captivante. Ils espèrent que c’est un court projet quelconque. Cependant, certains sont convaincus qu’il s’agit d’une publicité. Découvrez les réactions des internautes ici :

Sur le plan du travail, Ranveer a Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani pour une sortie ce mois-ci. Deepika a Fighter et Project K dans le pipeline. Ram Charan a Game Changer avec Kiara Advani et Trisha a Leo, Ram et The Road pour n’en nommer que quelques-uns.