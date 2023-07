Ranveer Singh, Deepika Padukone, la vidéo de Ram Charan laisse les internautes divisés ; « Le public sera super énervé si… »

Les plus grands noms de l’industrie cinématographique se réunissent pour une vidéo, et les internautes espèrent qu’il ne s’agit pas seulement d’une publicité pour une marque. Dimanche, Ranveer Singh a partagé une vidéo sur son Instagram avec la légende : « Dévoilez le secret ! Restez à l’écoute pour la grande révélation. »

La nouvelle vidéo présente Singh en tant qu’agent badass avec Deepika Padukone, Ram Charan et Trisha. Le clip commence par une Deepika Padukone tendue enregistrant une plainte au sujet de son mari disparu. Ailleurs, Ranveer passe en mode action pour obtenir des informations sur une mission. Le clip montre également un aperçu de Ram Charan poursuivant un homme et de Trisha avec le monsieur Chellum de The Family Man donnant un pourboire.

Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été partagée, les internautes se sont divisés sur la vidéo bourrée d’action. Alors que quelques internautes ont salué la collaboration des stars. D’autres internautes craignaient qu’il ne s’agisse d’une autre vidéo publicitaire pour une marque. Un internaute a écrit : « NE ME DITES PAS QUE C’EST UNE PUBLICITÉ. » Un autre internaute a écrit : « J’espère que ce n’est pas une publicité meesho. » Un internaute a écrit: « Même sans une seule scène ensemble, vous avez une meilleure chimie que alia ranveer. » Un autre internaute a écrit : « IL NE FAUT PAS ÊTRE UNE PUBLICITÉ. » L’un des internautes a écrit : « Je pense que c’est l’annonce de Ching. »

Côté travail, Ranveer sera bientôt vu avec Alia Bhatt sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar. Deepika Padukone sera ensuite vue dans Fighter. Ram Charan sera vu dans Game Changer de Shankar, et Trisha a été vue pour la dernière fois dans Ponniyin Selvan Part Two.