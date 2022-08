Ranveer Singh-Deepika Padukone interprète Grih Pravesh Puja ensemble; L’acteur de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani partage des aperçus

Ranveer Singh et Deepika Padukone sont les couples les plus informatiques de Bollywood. Ils ont fait la une des journaux il y a quelques semaines pour avoir acheté un quadraplex près de Shah Rukh Khanc’est Mannat. Et il semble que le duo soit prêt à commencer sa vie conjugale heureuse dans sa nouvelle demeure spacieuse et paradisiaque. Ranveer Singh a pris son compte sur les réseaux sociaux il y a quelques heures et a partagé des photos du Grih Pravesh Puja interprété par lui et Deepika Padukone dans leur nouvelle maison. Il a posté les photos sur ses histoires Instagram. Le duo a eu une cérémonie intime Grih Pravesh, semble-t-il.

Grih Pravesh Puja de Ranveer Singh-Deepika Padukone

Ranveer Singh a partagé les photos de Havan, les exécutant la Puja ensemble. Les images ne présentent pas leurs visages mais concernent leur Puja. Le charmant couple de Bollywood se jumelle en blanc et noir alors qu’ils célèbrent la cérémonie ensemble devant les photos de leurs ancêtres. Outre les photos de Puja, il y a une photo d’eux ouvrant une porte. Dans la première photo qu’il a partagée, l’acteur de Cirkus a laissé tomber quelques emojis qui incluent un cœur rouge, des mains jointes, une maison et une émoticône d’amulette du mauvais œil. Qu’il s’agisse de la même propriété qu’ils auraient achetée pour Rs 119 à Bandra’s BJ Road n’est pas confirmé. Quoi qu’il en soit, regardez les images ici:

Les appartements somptueux de Ranveer Singh et Deepika Padukone

Eh bien, il n’y a pas encore de confirmation si Ranveer Singh et Deepika Padukone ont déménagé pour devenir les voisins de Shah Rukh Khan et de Salman Khan. Mais il y a quelques semaines, des informations selon lesquelles ils achetaient quatre étages et une terrasse à Sagar Resham sur BJ Road à Bandra, Bandstand avaient fait surface. Selon les rapports, le quadraplex est réparti aux 16e, 17e, 18e et 19e étages. Sa taille de tapis serait supérieure à 11 000 pieds carrés. On dit que le 16ème étage est un 4BHK qui a été occupé par les résidents et que le penthouse s’étend du 17ème au 19ème étage.

Sur le front du travail, Ranveer Singh a Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et Cirkus dans le pipeline. Deepika Padukone, d’autre part, a Pathaan, Fighter et The Intern pour n’en nommer que quelques-uns.