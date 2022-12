Ranveer Singh-Deepika Padukone donne quelques buts à la Coupe du Monde de la FIFA

Les stars de Bollywood Deepika Padukone et Ranveer Singh ont été vues en train de donner des buts majeurs lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Sur les photos partagées par l’acteur de Cirkus, on peut voir Ranveer et Deepika se serrer dans leurs bras en regardant la coupe du monde Argentine vs France.

Pour les non-initiés, Deepika a dévoilé le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec l’ancien joueur espagnol Iker Casillas et a créé l’histoire car elle est la première femme indienne à le faire. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la robe de Deepika qu’elle portait. Elle a opté pour une chemise blanche avec un pantalon noir ample et l’a associée à un pardessus en cuir beige et l’a complétée par une ceinture tendance. Pour compléter son look, l’actrice a accessoirisé ses cheveux en un chignon élégant avec un maquillage subtil.





Certains se sont demandés pourquoi Deepika Padukone a dévoilé le trophée FIFA WC 2022 ? Alors laissez-nous vous dire que la star de Pathaan, Deepika Padukone, a été choisie parce qu’elle est l’ambassadrice mondiale de la marque de vêtements et d’accessoires de luxe Louis Vuitton en mai de cette année.

Louis Vuitton est partenaire de la Coupe du Monde de la FIFA depuis 2010 mais a souvent été silencieux dans son soutien. En raison de son soutien à la coupe du monde de football au cours des dix dernières décennies, son ambassadrice mondiale – Deepika Padukone – a été choisie pour dévoiler le trophée le 18 décembre, avant la finale Argentine contre France.

Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été dévoilé comme une partie importante des cérémonies d’avant-match, marquant le dernier jour du tournoi mondial de football. Le trophée pèse plus de 6 kg et est composé d’or 18 carats et de malachite.

Côté travail, Deepika sera vue à Pathaan aux côtés de Shah Rukh Khan. Srk a également été vu en train de promouvoir son film à la FIFA. Il a été vu en train de discuter avec l’ancien footballeur anglais Wayne Rooney aux Jio Cinema Studios où il a parlé de Bollywood. Lorsqu’on lui a demandé, il a mentionné que les gens pensaient que l’acteur indien mangeait du riz au poulet, il a ajouté que les acteurs ne mangeaient pas du riz au poulet tout le temps.

