Ranveer Singh-Deepika Padukone démystifie une fois de plus les rumeurs de “rupture” avec une adorable vidéo de leurs vacances ensemble

Ranveer Singh vient d’illuminer la journée de ses fans en publiant une vidéo de sa vie personnelle qui inclut sa femme et sa vie Deepika Padukone. L’acteur s’est inspiré de son histoire Instagram et a partagé la vidéo de Deepika frappant avec amour ses jambes tendues alors qu’ils voyageaient sur un yacht privé. Les fans ne peuvent pas arrêter de chérir ce moment car ils attendaient ce jour avec impatience. Ranveer et Deepika sont devenus extrêmement bas sur les réseaux sociaux ces jours-ci, car ils sont sacrément occupés par leur vie professionnelle et, par conséquent, ils n’ont pas eu le temps de passer ensemble.

Regardez la vidéo du couple puissant Ranveer et Deepika profitant de leur temps ensemble après une longue période

Ranveer et Deepika se sont jumelés en noir et blanc et ont laissé leurs fans s’évanouir à nouveau. Ranveer et Deepika ont fait la une des journaux il y a quelques mois après que l’une des publications ait revendiqué une rupture entre eux et rapporté que tout n’allait pas bien entre le couple. Le couple Bajirao Mastani n’a jamais ouvertement parlé des rapports de séparation à leur encontre, mais ils ont subtilement démenti la nouvelle.

Revenant à leur vie professionnelle, Ranveer a fait de nombreuses activités promotionnelles tout en travaillant sur son prochain Cirkus avec Rohit Shetty en attendant la sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani face à Alia Bhatt barré par Karan Johar. Deepika Padukone est prête pour sa grande sortie Pathaan avec la superstar Shah Rukh Khan et le teaser a montré à quel point elle a l’air surréaliste, les fans ne peuvent pas contenir leur enthousiasme de revoir cette Jodi la plus aimée à l’écran. Les fans de Ranveer et Deepika Padukone les attendaient pour se retrouver dans des films et l’acteur souhaite la même chose pour partager l’écran avec sa femme bien-aimée dans un film à part entière.