Ranveer Singh danse sur Khalibali avec Shaq, Twitter l’appelle “le crossover le plus inattendu”

Ranveer Singh tire à nouveau l’un des mouvements les plus populaires de Ranveer Singh : cette fois, en dansant sur Khalibali avec la star de la NBA, Shaq O’Neal. Vous pourriez penser que c’est aléatoire à première vue, mais Ranveer et NBA remontent loin. L’acteur était l’ambassadeur de la marque NBA India lors du NBA All-Star Weekend et a également participé au Ruffles NBA All-Star Celebrity Game cette année. Plus tôt, Ranveer avait également publié une vidéo de lui-même et de la star de la NBA Giannis Antetokounmpo faisant le pas de crochet Tattad Tattad ensemble.

Les fans pensaient que la vidéo avait une certaine qualité de fièvre onirique. “Le crossover dont personne n’avait besoin”, a plaisanté un utilisateur de Twitter. “Premier ours, maintenant Shaq. Sommes-nous tous des figurines dans un monde de Ranveer ? » Un autre a demandé.

Ranveer Singh a fait danser Shaq O’Neal sur Khalibali WTF pic.twitter.com/VaTc1xHk4V — Shilpak. (@ugach_kahitarii) 9 octobre 2022

Le crossover dont personne n’avait besoin https://t.co/NndjvnJnjX — Prabhdeep (@prabhdeepdhami_) 9 octobre 2022

j’ai tout vu https://t.co/NHvoFjnQ6i – Ashwin Ganesan (@asheldorwin) 9 octobre 2022

J’adore à quoi ressemble Shaq investi https://t.co/qzFQIIu487 — Psy (comme dans psycho) lee (comme dans bruce lee) (@RantRoad) 9 octobre 2022

Premier ours, maintenant Shaq. Sommes-nous tous des figurines dans un monde Ranveer ? https://t.co/PbqqAIfdZj — Casper Fernandes (@CasperFernandes) 9 octobre 2022

Je sais. C’est une belle vie haha — anisha (@linuxandlatte) 9 octobre 2022

D’abord, ils ont fait un gâchis avec Mike Tyson

Maintenant Shaq

Pourquoi???? — bts_tnmy (@Tanmay_Rawat_) 9 octobre 2022

Ranveer Singh est plus grand que nature si rien d’autre, et il est difficile pour quiconque de gérer son énergie lorsqu’il décide de l’amener. Par exemple, l’acteur s’est récemment lancé dans une aventure dans la nature avec Bear Grylls, allant de braver un terrain difficile à marcher dans une forêt sibérienne à la recherche d’une fleur rare poursuivie par un ours pour descendre en rappel une montagne.

Cependant, Twitter a estimé que la véritable aventure a été vécue par Bear Grylls lui-même. Alors que tout le monde sait que Ranveer a une personnalité colorée et (parfois trop) enthousiaste, les gens n’ont probablement pas deviné qu’il pourrait être aussi gonflé à bloc que dans un clip devenu viral de Ranveer Vs Wild avec Bear Grylls. Le clip qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux montre Ranveer embrassant à plusieurs reprises un Bear Grylls relativement déçu sur les joues.

