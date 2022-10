Ranveer Singh danse avec la sensation Internet Kili Paul à l’événement de Mumbai, la vidéo devient virale

Ranveer Singh est connu comme l’artiste le plus énergique de Bollywood. Avec son zèle et sa vigueur, l’acteur peut électriser une pièce entière. L’acteur est bien connu pour avoir volé la vedette à chaque rassemblement. Et lors du dernier événement Meta, nous avons eu un aperçu de la même chose. Ranveer a également pu danser avec la sensation Internet Kili Paul lors de l’événement. Kili et Ranveer peuvent être vus dans une vidéo qui a fait surface en ligne. On peut les voir danser ensemble dans la vidéo.

Pour les non-initiés, Ranveer Singh et Deepika Padukone ont été considérés comme l’un des couples puissants de Bollywood. Cependant, il y avait des rapports sur le duo Bajirao Mastani se séparant. Un membre autoproclamé du comité de censure à l’étranger a tweeté sur les nouvelles de la séparation de Singh et Padukone, et de nombreux portails médiatiques ont rapporté son tweet.

Cependant, il n’y a rien de vrai là-dedans et il s’avère qu’il ne s’agit que d’une simple rumeur. Même l’utilisateur a été critiqué par plusieurs internautes pour ses reportages contraires à l’éthique. Au contraire, Ranveer a qualifié Deepika de “l’une des meilleures choses qui lui soient arrivées”. Ranveer a assisté à FICCI Frames Fast Track 2022, et là, Singh a parlé de faire équipe avec Padukone. Ranveer a déclaré: “Je n’ai que le plus grand respect pour elle et je l’admire beaucoup. J’ai aussi beaucoup appris d’elle dans ma vie personnelle. Il y a une douce surprise pour tout le monde. Vous nous verrez ensemble très bientôt. Elle est l’une des meilleures choses qui me soient arrivées et je lui en suis très reconnaissant dans ma vie. Singh a également déclaré: “Touchwood, nous avons commencé à sortir ensemble en 2012, donc en 2022, cela fait dix ans que je suis avec Deepika.”