Ranveer Singh brutalement trollé après s’être effondré en se remémorant ses jours de lutte, les internautes ‘public bewakoof nahi hai’

La star de Bollywood Ranveer Singh, connue pour ses performances énergiques, s’est fait troller après avoir reçu le prix de la superstar de la décennie aux At the Filmfare Awards Middle East. Après avoir reçu le prix, l’acteur est devenu ému et a rappelé ses jours de lutte.

Ranveer Singh a eu les larmes aux yeux et a dit: «Aapko yaad hai papa, barah saal pehle, mein koshish kar raha tha aur mein portfolio banane ja raha tha… socha apna carte d’appel leke jayenge aur dikhayenge ki bhaiya mein hoon naya acteur, s’il vous plaît mujhe kaam do (rappelez-vous papa, il y a 12 ans, j’essayais de faire faire mon portfolio pour l’apporter aux gens et leur demander du travail).”





Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec les utilisateurs des médias sociaux. L’un d’eux a écrit: “Aye 50 rupiya kat pour jouer ka … thoda à krta normal … drame queen.” Le second a dit : « Bas kar bhai har jagah rona pitna shuru kar dete ye miya biwi dono ek jese hai. La troisième personne a écrit : « Phir papa ne 5 crore rupe dekr band baaja baarat dilwa di aur phir sab sahi hogaya merci papa. La quatrième personne a mentionné, “yeh agar Oscar le gaya toh shayad stage pe apni Poori biographie khole dega….trop de falana et de dhimkaas.”

La cinquième personne a commenté: “Public bewakoof nahi hai voh sab janti hai.” Le sixième a dit: “N’est-il pas un parent d’Anil Kapoor et avait l’habitude de rester dans la région cossue de Bandra avec divers abonnements à des clubs et à des gymnases?” La septième personne a dit: “La famille ut iski à riche hai na déjà .. alors pourquoi tout ce drame … j’espère que je ne me trompe pas.”

Plus tôt, une vidéo d’un journaliste parlant à Ranveer Singh lors de la dernière course de Formule 1 de l’année à Abu Dabi est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’ancien pilote de course et journaliste Martin Brundle a repéré Ranveer Singh lors de sa marche sur la grille et a admis qu’il avait “momentanément oublié” l’acteur. Lorsqu’on lui a demandé de se présenter, Ranveer Singh a déclaré: “Je suis un acteur de Bollywood et je viens de Mumbai, en Inde. Je suis un artiste.”

Le journaliste a interrogé Ranveer Singh sur ses sentiments là-bas, ce à quoi Singh a répondu: “Au sommet du monde! Je peux sentir l’euphorie et l’adrénaline.”

Ranveer Singh, qui est connu pour ses choix de tenues audacieuses et originales, n’a pas déçu son public même cette fois. Ranveer Singh a porté une chemise vert citron avec des rayures roses et bleues et une grosse paire de lunettes de soleil blanches Versace.

