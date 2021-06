Ranveer Singh brise Internet avec ses looks inspirés de Jared Leto et Alessandro Michele

Ranveer Singh est connu pour son sens de la mode décalé. Non seulement il se démarque, mais il est également apprécié de ses fans pour son sens unique du style. Mercredi 30 juin, Ranveer a pris d’assaut Internet avec ses dernières photos où ses looks sont inspirés de l’acteur hollywoodien Jared Leto et du directeur créatif de Gucci Alessandro Michele.

Pour les dernières photos, l’acteur a ajouté la flamboyance italienne à son goût de la mode de premier ordre. Ranveer porte un survêtement bleu ciel brillant et l’a associé à un collier en or et à de grandes lunettes de soleil teintées. La longueur de ses cheveux dépasse un peu les épaules et sa ressemblance étrange avec Jared et Alessandro a mis Internet dans le vertige.

Ranveer a téléchargé trois photos consécutives de la séance photo qui a été prise à l’intérieur. La première photo est prise près d’un lit de soute. Alors que le second a Ranveer dans un trench-coat à monogramme Gucci placé élégamment sur son épaule, alors qu’il tient un sac Black Jackie contre un miroir vintage. La troisième photo est prise devant un vieil ascenseur.

« Alessandro, mon bien-aimé. @gucci @alessandro_michele #GucciBeloved #GucciJackie1961 », a écrit Ranveer Singh en légende de ses messages.

En quelques minutes, les réactions de ses amis et fans de l’industrie ont afflué. Alia Bhatt a écrit : « Oh ! Oh ! Oh !!! » Arjun Kapoor l’a comparé à Jared Leto en commentant : « Veer Leto ».

Himesh Reshammiya a qualifié le look d' »historique » tandis que la créatrice de mode Simone Khambatta a écrit : « C’est dur. Plus dur. Plus dur. Et puis Ranveer ! »

Nitasha Gaurav, qui est la styliste personnelle de Ranveer, a conçu le look et elle est toujours à la hauteur du style non conventionnel mais familier de Ranveer.

Voici Jared Leto qui a l’air pimpant mais si nonchalant tout en portant des vêtements Gucci.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, les prochains films de Ranveer Kapoor sont ’83’, ‘Jayeshbhai Jordaar’ et ‘Cirkus’. Il sera également vu dans la star d’Akshay Kumar ‘Sooryavanshi’.