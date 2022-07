Ranveer Singh arbore une kurta et une veste Nehru après une séance photo nue virale, les internautes demandent “aaj kapde kaise pehne?”

L’acteur de Bollywood Ranveer Singh a récemment pris d’assaut les médias sociaux après que ses photos nues pour une séance photo de magazine soient devenues virales. Ranveer, qui a souvent contesté l’habillement genré et fait des déclarations de mode audacieuses dans le passé avec ses choix vestimentaires excentriques et excentriques, n’a rien laissé à l’imagination lorsqu’il s’est mis nu pour la dernière séance photo du magazine Paper. Et avant même qu’il ne puisse lui-même partager les photos du tournage sur sa poignée Instagram, les photos de son photoshoot nu étaient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Alors qu’une section d’utilisateurs de médias sociaux et tous les membres de la fraternité du film ont fait l’éloge de Ranveer et ont adoré son avatar audacieux, une autre section d’internautes n’était pas satisfaite de la nudité. Ranveer a été brutalement trollé pour la séance photo nue. En fait, lundi, une ONG basée à Mumbai a demandé un FIR contre Ranveer Singh pour sa récente séance photo nue. L’organisation a déclaré qu’il avait blessé “les sentiments des femmes”.

L’acteur a récemment assisté à un événement où il a été vu vêtu d’un pyjama kurta associé à une veste Nehru. Une vidéo de Ranveer lors de l’événement a été partagée par la célébrité pap Viral Bhayani sur son Instagram. Peu de temps après que les internautes ont remarqué la vidéo, ils ont recommencé à se moquer de Ranveer. Cette fois, cependant, pour être entièrement habillé.

“Enfin des vêtements décents”, a lu un commentaire sur le post. Un autre commentaire disait : “Aj kese itna acha dress-up kiya nude pic ke krn.” Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Un trophée pour quoi ?? Parce qu’il imaginait le corps nu et allongé sur le sol.. Où sont les esprits de ceux qui lui ont donné le ‏Trophée, où est-il… ?!” “Ne me dites pas qu’il a gagné ça pour sa séance photo nue”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Regardez la vidéo ci-dessous :





Pendant ce temps, selon le reportage de India TV, une plainte a été déposée contre Ranveer Singh pour sa séance photo nue. L’acteur serait accusé d’avoir “porté atteinte aux sentiments des femmes” à travers ses photos nues sur les réseaux sociaux.

La plainte a été déposée au poste de police de Chembur par un responsable d’une organisation non gouvernementale (ONG) basée dans la banlieue est de Mumbai. La plaignante a déclaré que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes et insulté leur pudeur à travers ses photographies, a déclaré le responsable.

Le rapport indique en outre que le plaignant a demandé un FIR en vertu de la loi sur les technologies de l’information et de divers articles du code pénal indien. Le rapport cite un responsable de la police qui a confirmé la plainte et a déclaré : « Nous avons reçu une demande d’une personne associée à une ONG lundi. Aucun FIR n’est enregistré jusqu’à présent. Nous nous renseignons », a déclaré le responsable.

Côté travail, Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.