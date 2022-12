Ranveer Singh appelle sa femme Deepika Padukone ‘gharelu’ dit qu’il ne peut pas arrêter de l’admirer quand elle se transforme en femme au foyer

Deepika Padukone est très gharelu dit que son mari et l’acteur de Bollywood Ranveer Singh dans sa nouvelle interview et fan sont impressionnés par leur relation. Encore. Ranveer qui est follement et profondément amoureux de sa femme Deepika ne manque jamais de la féliciter pour tout et n’importe quoi et cette fois encore il est tout en admiration devant elle. Dans sa dernière interview avec Esquire Ranveer a parlé de la nouvelle maison que le couple a achetée ensemble et révèle comment Deepika fait tout pour leur nouvelle maison et il ne peut tout simplement pas arrêter de l’admirer, il a même ajouté qu’elle est comme une enfant avec sa maison de poupée.

Dans l’interview, la star de Cirkus aurait déclaré : “Deepika et moi venons d’acheter notre première maison ensemble, alors nous construisons notre maison ! J’ai emménagé chez elle après le mariage, donc cela fait environ quatre ans maintenant. Mais c’est notre première ensemble à la maison.” L’acteur ajoute en outre qu’elle est très simple et très gharelu. ” Nous ne sortons pas beaucoup et nous aimons passer du temps ensemble à la maison. Donc, cette maison que nous avons est à quelques heures de la ville ; c’est calme, c’est isolé et c’est vraiment l’endroit idéal pour pour passer notre temps de qualité”.

Il y a quelques mois à peine, le couple puissant Ranveer et Deepika faisait la une des journaux en raison de leur séparation. Il y avait de fortes spéculations sur le fait que tout n’allait pas bien entre eux, mais tout était sans fondement et ils sont plus forts qu’avant. On verra également Deepika faire une apparition dans Cirkus de Ranveer Singh dirigé par Rohit Shetty. Tandis que Deepika reuinut également avec Shah Rukh Khan à Pathaan.