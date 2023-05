Ranveer Singh, Anushka Sharma et Kapil Sharma souhaitent un couple nouvellement fiancé

Dès que Parineeti Chopra a publiquement annoncé ses fiançailles avec le chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, plusieurs personnalités de Bollywood ont félicité le duo. Le duo s’est fiancé le 12 mai lors d’une cérémonie intime à Kapurthala House, à Delhi.

Vers 21 heures, Parineeti et Raghav ont mis en ligne des photos adorables et romantiques de leurs fiançailles. Le duo est follement amoureux l’un de l’autre et les photos ont réussi à capturer leur affection. Parineeti a partagé les photos avec la légende : « Tout ce pour quoi j’ai prié… J’ai dit oui ! Waheguru ji mehar karn. »

Voici le poste





Dès que l’actrice a partagé les photos, plusieurs de ses co-stars et collègues ont réagi aux photos. Le premier film de Parineeti, Ranveer Singh, co-vedette de Ladies vs Ricky Bahl, était parmi les premiers internautes à commenter les photos. Ranveer a écrit « Bless » (emoji mains jointes). Kapil Sharma a écrit, » Anushka Sharma a écrit, » félicitations. » Athiya Shetty a écrit, » Félicitations. Tellement content pour toi. Que Dieu vous bénisse. » Kapil Sharma a écrit: « Beaucoup de félicitations à vous deux chers Parineeti et Raghav beaucoup d’amour et de bonheur toujours. Parmatma humesha khush rakhan. »