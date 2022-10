Ranveer Singh annule subtilement les rumeurs de séparation avec Deepika Padukone ; l’appelle, ‘Ma Reine’ [View Post]

Il y a quelques jours, une rumeur a choqué tout le monde. Il s’agissait d’ennuis dans Ranveer Singh et Deepika Padukonele mariage. On disait même qu’ils se dirigeaient vers une séparation. Bien sûr, cela a fait sensation sur les réseaux sociaux et, heureusement, il s’est avéré qu’il ne s’agissait que d’une simple rumeur. Maintenant, au milieu de toutes ces rumeurs, Ranveer s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de sa femme. On sait tous que l’acteur ne laisse aucune chance de faire l’éloge de Deepika et cette fois c’est sa réponse à un tweet qui a attiré l’attention de tous.

Ainsi, Deepika a été nommée ambassadrice d’une marque de bijoux et la marque s’est tournée vers les réseaux sociaux pour accueillir l’actrice. Ranveer a répondu au tweet de la marque : “Ma reine ! Nous sommes fiers.” Découvrez le tweet ci-dessous

Ma reine ! Nous rendons fiers ???? Ranveer Singh (@RanveerOfficial) 4 octobre 2022

Les fans louent Ranveer sur les réseaux sociaux pour être un mari solidaire. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Un mari comme Ranveer Singh ? Il est tellement favorable https://t.co/amPAWyZF2O Bhavana (@bhavucutie) 4 octobre 2022

Mari de soutien pour toujours ??? https://t.co/bUqsPcKlIO Ranveerians Worldwide (@RanveeriansFC) 4 octobre 2022

sa pom-pom girl pour toujours ? https://t.co/rckPKUPGjG (@KiruxTweets) 4 octobre 2022

En parlant de leurs films, Ranveer a aligné Cirkus et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le premier, qui est réalisé par Rohit Shetty, sortira à Noël cette année, et Deepika aurait également fait une apparition. Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui met également en vedette Alia Bhatt dans le rôle principal, devrait sortir en 2023.

Pendant ce temps, Deepika a aligné le remake de Pathaan, Project K, Fighter et The Intern. Apparemment, à part Cirkus, elle a également fait une apparition à Jawan. Pathaan devrait sortir le 25 janvier 2023, Fighter sortira sur les grands écrans le 28 septembre 2023 et Project K pourrait sortir fin 2023 ou début 2024.