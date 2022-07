Ranveer Singh allongé sur un tapis de luxe sur des photos nues et sa fourchette de prix peut vous étonner

Ranveer Singh a fait monter son jeu de mode de plusieurs crans en devenant complètement nu pour une séance photo qui a pris d’assaut les médias sociaux. Le coup de chapeau de Ranveer à l’icône américaine Burt Reynolds a déclenché une frénésie d’opinion. Mais si vous avez réussi à détourner les yeux du sujet stellaire des photos, vous remarquerez peut-être que Ranveer est allongé sur un tapis complexe pour certaines des photos, y compris celle où il a recréé la pose de Burt Reynolds. Comme partagé par la marque Jaipur Rugs sur Instagram, « Tu vois ? Vous n’avez besoin de rien d’autre si vous avez Jaipur Rugs⁣.”

Le coût général des tapis Jaipur, cependant, est assez surprenant selon la plupart des normes. Juste pour vous donner une idée de la hausse des prix de ces tapis de luxe, prenez, par exemple, la pièce en laine nouée à la main Manthan de la collection Modern Rugs. Cela coûte un énorme Rs 5,54,400. Les tapis floraux, qui ressemblent à ce sur quoi Ranveer se trouve dans ses photos, ont une gamme allant d’environ Rs 3 000 (pour un tapis de 2×3 pieds) et jusqu’à environ Rs 6,57 700 (pour un tapis de 9×12 pieds). On ne sait pas quel tapis a pu être utilisé dans la séance photo ni combien cela a coûté.

Ranveer, à la manière de Ranveer, a déclaré à Paper Magazine, pour lequel la séance photo a été réalisée : “C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été sacrément nu. Vous pouvez voir mon putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est en fait être nu. Je peux être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise. Le but de l’art peut certainement être beaucoup de choses différentes : de l’audace, du défi, du réconfort au choquant.

Pendant ce temps, la réaction de Deepika Padukone à la séance photo de Ranveer a récemment été révélée. Une source proche d’India Today a informé que Deepika avait été époustouflée par les photos de Ranveer. Apparemment, elle était en boucle sur tout ce tournage depuis le tout début et elle a absolument adoré le concept. Deepika avait vu les images avant qu’elles n’arrivent sur Internet. “Deepika a toujours soutenu Ranveer et a été son plus grand champion. Alors quand il s’agissait de faire quelque chose de totalement différent, elle n’a pas bronché”, a ajouté la source.

