Ranveer Singh, Alia Bhatt-vedette Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani devrait franchir Rs 100 crore le deuxième dimanche

Dirigé par Karan Johar et mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux, le drame romantique Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani connaît une solide course au box-office en raison des critiques élogieuses qu’il a reçues du public et des critiques pour ses performances, scénario et réalisation.

Le film a gagné une collection nationale indienne nette de Rs 80,08 crore au cours de ses huit premiers jours de sortie en salles et selon les premières estimations partagées par le portail de suivi du divertissement Sacnilk.com, le réalisateur Karan Johar a fait un bond solide de plus de 70% sur son deuxième samedi, collectant Rs 11,50 crore, ce qui porterait le revenu net national à Rs 90,58 crore.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est prêt à entrer dans le club Rs 100 crore son deuxième dimanche, alors que le film a affiché un fort total lors de son premier week-end lui-même. Cela ferait d’Alia Bhatt et de Ranveer Singh le sixième film en 2023 à franchir la barre des trois chiffres au box-office indien après Pathaan, Adipurush, The Kerala Story, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.

Le drame romantique marque le retour de Karan Johar à la réalisation après sept ans depuis que son dernier réalisateur était le drame romantique Ae Dil Hai Mushkil de Ranbir Kapoor et Anushka Sharma sorti sur Diwali en 2016. Avec sa dernière sortie, Karan est retourné à ses racines avec un artiste familial remplie d’émotions en montagnes russes.

Mettant également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Aamir Bashir, Churni Ganguly, Kshitee Jog, Anjali Anand, Tota Roy Choudhury et Namit Das dans des rôles de premier plan, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous leur bannière Dharma Productions.

