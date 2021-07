Ranveer Singh, Alia Bhatt, Dharmendra, Jaya Bachchan, Shabana Azmi dans le prochain de Karan Johar | Films Actualités

Bombay : Le cinéaste Karan Johar a annoncé mardi 6 juillet son nouveau réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le film a une distribution de stars comprenant Ranveer Singh et Alia Bhatt, ainsi que les vétérans Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Incidemment, le 6 juillet, le jour de l’annonce, est également l’anniversaire de Ranveer Singh.

S’adressant à Twitter, Johar a déclaré qu’il dirigerait ses « personnes préférées » Alia et Ranveer dans un prochain film intitulé « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ».

« Ravi de passer derrière l’objectif avec mes personnes préférées devant lui ! Je présente Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, titré par nul autre que Ranveer Singh et Alia Bhatt et écrit par Ishita Moitra, Shashank Khaitan et Sumit Roy », a tweeté Karan Johar. .

Ranveer s’est également rendu sur Twitter pour annoncer son nouveau film.

« Une annonce spéciale lors de ma journée spéciale ! Présentation — Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec mon éblouissante supernova Alia Bhatt, réalisé par le genre lui-même, le visionnaire kaléidoscopique Karan Johar, et écrit par Ishita Moitra, Shashank Khaitan et Sumit Roy. » Ranveer a écrit.

Alia a écrit dans un post Instagram : « Légendaire, toujours vert et inspirant ! Rencontrez les autres piliers de ce kahaani – Dharmendra, Jaya Bachchan & Shabana Azmi ! #RockyAurRaniKiPremKahani #RRKPK. »

Karan Johar a récemment fait la une des journaux après que sa bannière Dharma Productions a officiellement annoncé que l’acteur Kartik Aaryan ne jouerait plus dans leur prochaine production « Dostana 2 ».