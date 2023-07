Ranveer Singh-Alia Bhatt chante tout en faisant la promotion de RARKPK, les internautes disent « s’il vous plaît, chantez mat karo, thodi… »

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani stars Alia Bhatt et Ranveer Singh peuvent être vus chanter dans la vidéo virale.

Les stars de Bollywood Alia Bhatt et Ranveer Singh sont occupées à promouvoir leur prochain film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani qui sortira en salles le 28 juillet. Mardi, les acteurs ont été vus en train de promouvoir leur film à Delhi.

Une vidéo d’Alia et Ranbir est en cours viral dans lequel on les voit chanter. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « Ufff notre Rocky alias Ranveer Singh est de bonne humeur aujourd’hui !! Aussi gaana kaisa laga les gars ?? Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: « S’il vous plaît, chantez mat karo aap dono thoda bahot chalna hain movie woh bhi nahi chalengi. » Le second a dit: « Nautanki full fr doing business. »

Regarder la vidéo:

Dans une autre vidéo, on les voit faire un rap. Montre:

Le réalisateur Karan Johar, qui sort en salles le 28 juillet, marque la deuxième collaboration entre les deux acteurs après le drame musical Gully Boy de Zoya Akhtar en 2019. Ranveer et Alia ont remporté les Filmfare Awards du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour le film, qui était également l’entrée officielle de l’Inde aux 92e Oscars, mais n’a pas été nominée. Outre les deux acteurs, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles de premier plan.

Le film mettrait également en vedette Ananya Panday, Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor dans des rôles de camée. Le très attendu septième long métrage de Karan Johar après Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kabhi Alvida Naa Kehna, My Name Is Khan, Student of the Year, et Ae Dil Hai Mushkil, est présenté par Viacom18 Studios & Dharma Productions et produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous leur bannière Dharma Production.

