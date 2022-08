Ranveer Singh affirme que son père Sindhi est très heureux du mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt pour CETTE raison

L’acteur Ranveer Singh a récemment animé le 67e Wolf777news Filmfare Awards à Mumbai, et aucun prix pour avoir deviné que le Étoile de Bollywood a fait chavirer la baraque avec son enthousiasme inimitable et inégalé. L’hôte de Célébrités de Bollywood réunis ont été la cible de plaisanteries de la Filmfare Awards hôte bien que tous de bonne humeur. Une blague en particulier par Ranveer Singh au 67e Filmfare Awardsdirigé vers Brahmastra couple Ranbir Kapoor et Alia Bhats’est démarqué en raison de son lien avec la vie réelle de l’hôte.

Le père de Ranveer Singh heureux du mariage de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Ainsi, au milieu de ses fonctions d’hôte, Ranveer Singh a porté son attention sur Ranbir Kapoor et Alia Bhatt qui étaient également présents parmi les invités célèbres, et a affirmé que son père Sindhi était très heureux de la façon dont leur mariage se déroulait. laissant tout le monde en grand écart. Pourquoi donc? Eh bien, ses mots exacts étaient: “Le mariage d’Alia-Ranbir était le meilleur. C’était petit, intime et confortable. Ils ont économisé tellement d’argent en matière de nourriture. Mon père Sindhi est également très heureux de leur mariage.”

Jr NTR encordé pour le grand événement de pré-sortie de Brahmastra

Récemment, Ranbir Kapoor a atterri à Hyderabad pour rencontrer la co-vedette de Brahmastra, Nagarjuna. Ils ont été rejoints par le directeur SS Rajamouli pour un grand événement. Maintenant, un événement encore plus grand est prévu, qui sera grâce au ‘Homme de messes‘ de la Industrie cinématographique télougou, Jr. NTR. La collaboration du fonctionnaire Instagram poignée du film dans une vidéo spécialement organisée, portant la légende :: “Gear up for a MASS-Traverse! MAN OF MASSES of Indian Cinema, @jrntr honorera le plus grand événement de pré-sortie de Brahm stra en tant qu’invité principal sur Le 2 septembre à Hyderabad #Brahmastra #NTRforBrahmastra.” Découvrez-le ci-dessous :

Casting de Brahmastra

Outre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna. Il sort dans le monde entier dans les salles le 9 septembre.