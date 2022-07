Ranveer Singh accusé d’obscénité pour une séance photo nue, blessant les sentiments et insultant la pudeur des femmes

Ranveer Singh a cassé Internet avec sa séance photo nue pour le magazine Paper, mais cela lui a maintenant causé des ennuis. L’acteur a été arrêté par la police de Mumbai pour obscénité, insulte aux sentiments des femmes en général et insulte à leur pudeur, sur la base de la plainte déposée par une avocate Vedika Chaubey et son mari Abhishek Chaubey qui dirige une ONG.

“J’ai déposé une plainte avec l’ONG de mon mari Abhishek Chaubey sur la question auprès de la police de Chembur lundi. La police a pris connaissance et enregistré un premier rapport d’information sur le plaidoyer de l’ONG”, a déclaré Vedika à l’IANS. Le couple a affirmé que les photos de Ranveer Singh avaient blessé la sensibilité, les sentiments et la pudeur de nombreuses femmes en général qui sont les adeptes de l’acteur sur divers réseaux sociaux.

Suite à la plainte écrite du couple Chaubey, la police de Chembur a déposé le FIR en invoquant les articles 292, 293 et ​​509 du Code pénal indien, traitant de l’obscénité et des actions visant à insulter la pudeur d’une femme, ainsi que l’article 67 (A) de la loi sur les technologies de l’information.

Les plaignants ont affirmé que Singh avait été payé des crores de roupies pour sa séance photo ainsi que les médias sociaux au prix de la pollution de l’environnement social et ont demandé des mesures appropriées contre l’acteur.

Qu’est-ce que l’obscénité en Inde ?

Les articles 292 et 293 du Code pénal indien (IPC) interdisent la publication et la vente de livres et de brochures obscènes, entre autres la représentation qui sera considérée comme «lascive ou faisant appel aux intérêts lubriques», ce qui peut inclure des publicités obscènes. Le contrevenant peut être puni jusqu’à trois mois de prison ou avec une amende ou les deux.

L’article 509 du Code pénal indien punit une personne condamnée ayant l’intention d’insulter la pudeur d’une femme en prononçant des mots, des sons ou des gestes. Le contrevenant peut être puni jusqu’à trois ans de prison avec amende.