Ranveer Singh accusé d’avoir ignoré les questions des pap sur l’atterrissage réussi de Chandrayaan-3, la vidéo devient virale

Le 23 août restera toujours dans les mémoires. Le vaisseau spatial Chandrayaan-3 a atterri avec succès sur le pôle Sud lunaire. Tout le monde, y compris les célébrités de Bollywood, a félicité l’ISRO et a remercié les scientifiques d’avoir rendu les Indiens fiers.

Pendant ce temps, Ranveer Singh a été aperçu dans un studio de doublage à Bandra. Lorsque les papistes lui ont parlé de Chandrayaan-3, il n’a pas réagi. La vidéo de l’acteur est désormais virale sur les réseaux sociaux. Cependant, cela n’a pas plu aux internautes qui ont critiqué l’acteur dans la zone de commentaires. L’un d’eux a écrit : « aise salut bewakuf acteurs ko india me hype milti hai ».

Le deuxième a dit : « Honteux ! Et nous les considérons comme des héros. Le vrai héros est notre scientifique. Le troisième a dit : « Mdr, va voir mon frère scientifique, tu es au mauvais endroit. » Le quatrième a déclaré : « Les scientifiques sont de vrais héros, pas ces héros d’attitude qui n’ont ni valeur ni courtoisie. » Le cinquième a dit : « Itni bdi bat ka bhi koi réaction nhi diya… Ye koi norm bat thodi hai… Aur kro baba baba.. »

Le sixième a déclaré : « Sans vergogne, aucune réaction face à un si grand accomplissement. » Le septième a dit : « Baba ko est se matlab nahi hai, unko tho unki movie success hona..usise unko matlab hai. » Le huitième dit : « Isko kyon Khushi hogi isko thodi Na Jana hai Chand per. »

Plus tard, Ranveer est allé sur Instagram et a partagé la photo de Chandrayaan-3 sur la lune avec le drapeau indien. Chandrayaan-3 était la troisième mission lunaire lancée par l’Inde avec Chandrayaan-1 lancé en 2009 et Chandrayaan-2 lancé le 22 juillet 2019. Le Vikram Lnader de Chandrayaan-3 a atterri sur la face cachée en permanence de la lune. C’est la première fois qu’un pays réussit cet exploit. Shah Rukh Khan, sur le plan du travail, sera bientôt vu dans Jawan réalisé par Atlee. Le film sortira en salles le 7 septembre.