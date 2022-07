Ranveer Singh a traîné avec désinvolture “Nepo Bias” de KJo sur Koffee avec Karan et Twitter est un jeu

L’apparition de Ranveer Singh et Alia Bhatt sur Koffee With Karan a donné aux médias sociaux de nombreux moments inestimables. Tout Twitter convient que Ranveer a en quelque sorte volé la vedette avec ses bouffonneries, y compris des imitations parfaites de Hrithik Roshan, Varun Dhavan, Kartik Aaryan, Aamir Khan et Ajay Devgn. Même Karan Johar lui-même, animateur de l’émission, n’a pas été épargné par le bon vieil humour de Ranvir. Lors d’un match sur qui connaissait mieux leur partenaire, alors que Ranveer affrontait Alia, il s’est fait un devoir de venir également pour Karan Johar. Soulignant que Karan favorisait Alia dans le jeu, Ranveer a dénoncé avec désinvolture le “parti pris nepo” de Karan. La question était sur Ae Dil Hai Mushkil, où Alia avait fait une apparition.

Faites confiance à Ranveer Singh pour entraîner Karan Johar à son propre spectacle. Cependant, tout était de bonne foi et Twitter a bien rigolé.

Le visage de Karan 😂😂😂😂😂😂 RS une telle légende pour l’avoir appelé ahahahahah — k. (@karishmaokay) 7 juillet 2022

Leurs visages😭😭😭😭 — k. (@karishmaokay) 8 juillet 2022

Ce n’était pas le seul point culminant de l’épisode. Alors qu’Alia Bhatt parlait de son mariage avec Ranbir Kapoor, de leur proposition et des mythes démystifiés, Ranveer a volé la vedette avec son mimétisme de certaines stars de Bollywood. Les impressions de Ranveer sur Hrithik Roshan, Varun Dhavan et Kartik Aaryan ont non seulement fait rire Alia et Karan Johar, mais sont également devenues virales sur les réseaux sociaux, les gens exigeant même un segment séparé pour les mimiques de l’acteur. De la « reconnaissance » de Hrithik et du « pap face » de Kartik aux poses de pap de sortie de la salle de sport de Varun, Ranveer avait tout pour plaire.

L’impression de Hrithik Roshan en particulier était plus Hrithik que Hrithik lui-même. Il a également imité Aamir Khan et Ajay Devgn. Twitter a accepté: toutes les cadences et les accents, jusqu’aux manières spécifiques étaient tous parfaits.

Le talk-show culte de KJo est de retour en force après trois ans. Les fans ne peuvent certainement pas rester calmes car le premier épisode de la septième saison a été mis en ligne le 7 juillet.

