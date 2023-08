Ranveer Singh a-t-il fouillé Kangana Ranaut avec une remarque sur les acteurs s’attribuant le mérite des dialogues?

Ranveer Singh vient de livrer un tube sous la forme de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Il a partagé l’espace à l’écran avec Alia Bhatt dans le film réalisé par Karan Johar. Alors que tout le monde parle du succès du film, une ancienne vidéo de Ranveer Singh refait surface sur la toile. Il parle d’acteurs prenant des crédits supplémentaires pour peaufiner et réviser les dialogues du film. Il a dit qu’il écrivait parfois ses propres répliques dans le film ou les modifiait un peu. Dans l’interview, il mentionne qu’il n’aime pas s’attribuer le mérite d’avoir improvisé les dialogues contrairement à de nombreux autres acteurs.

Est-ce une fouille à Kangana Ranaut ?

La vidéo parle de Ranveer Singh Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et mentionnant que Karan Johar a proposé de lui donner des crédits de dialogue supplémentaires. Mais il a refusé. Ranveer Singh dit: « Mais je me disais » Non, non, je ne veux pas ça « . C’est notre responsabilité (aux acteurs) de prendre quelque chose et de l’améliorer. Si vous ne pouvez pas, que faites-vous là-bas. Alors, je ne Je ne veux pas de crédit de dialogue supplémentaire. Je sais qu’il y a des acteurs qui l’ont pris, mais ce n’est pas mon style. Le clip est sur Reddit et les utilisateurs se demandent s’il s’agit d’une fouille chez Kangana Ranaut. La vidéo elle-même a été partagée avec le titre « Est-ce qu’il fait de l’ombre à Kangu ? » Ou quelqu’un d’autre ? De nombreux utilisateurs l’ont commenté et certains ont même défendu Kangana Ranaut.

Projets à venir

Côté travail, le prochain film de Kangana Ranaut est Urgence. Elle sera considérée comme l’ancienne Premier ministre indienne Indira Gandhi. Le teaser a laissé beaucoup de gens choqués par sa transformation. En dehors de cela, elle a également Tejas dans son chat. Elle joue un officier de l’armée de l’air dans celui-ci. Kangana Ranaut a également Chandramukhi 2 qui est barré par Raghava Lawrence.

D'autre part, Ranveer Singh a maintenant Don 3 dans son chat. L'annonce a été faite récemment. Il a succédé à Shah Rukh Khan pour faire avancer la franchise.