“Ranveer Singh a rendu service aux femmes indiennes”, déclare Rakhi Sawant après que la séance photo nue de l’acteur soit devenue virale

La reine du divertissement Rakhi Sawant sait comment faire les gros titres, elle est l’une des célébrités préférées des papas. L’actrice, qui a toujours exprimé ses pensées, a parlé de la séance photo nue de Ranveer Singh pour un magazine.

Rakhi a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut l’entendre parler de Ranveer Singh. Elle dit: “Je viens de rentrer de Dubaï et je n’entends parler que de la séance photo n * de de Ranveer Singh de la part de tout le monde.”





Elle ajoute : « Agar ek Ranveer Singh nude hokar aaya hai, to desh ki ladkiyon par meherbani kari hai. Hamari aankhon mein, dil mein, humare har jageh itni shaanti hui hai ki humne ek ladka nude dhekha hai. (En posant nue devant la caméra, Ranveer a rendu service aux filles de ce pays. Nous avons ressenti la paix dans nos yeux, dans nos cœurs et partout ailleurs car nous avons vu au moins un mec n * de).

Il a également appelé Ranveer Singh son «cher ami». Elle a mentionné: «Wow, il a l’air si beau. Ranveer kahi meri nazaar na lag jaye. Où es-tu Ranveer, mon cher ami. Vous continuez à faire ce genre de séances photo, je veux vous voir comme ça seulement.

Pendant ce temps, après qu’Alia Bhatt, Vidya Balan et d’autres célébrités de Bollywood soient venues soutenir l’acteur Ranveer Singh qui a courtisé la controverse après avoir posé nu pour une couverture de magazine et partagé des photos sur les réseaux sociaux, l’acteur Janhvi Kapoor a apporté son soutien à l’acteur. Janhvi, s’adressant aux médias lors du lancement de Reliance Digital à Delhi vendredi, a déclaré: “Je pense que c’est la liberté artistique et je ne pense pas que quiconque devrait être analysé pour la liberté artistique.”

Pour les non-initiés, un FIR a été enregistré contre Singh sur une plainte déposée au poste de police de Chembur. Selon certaines informations, l’affaire a été déposée après avoir reçu la plainte d’un responsable de l’ONG qui avait allégué que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes avec ses photos nues.