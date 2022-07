Ranveer Singh à Milind Soman, acteurs de Bollywood qui sont devenus complètement NU pour la caméra [watch video]

Bollywood met en vedette des séances photo nues : L’acteur dynamique de l’industrie, Ranveer Singh, est souvent à l’honneur pour ses looks ultimes. Il est l’un des acteurs les mieux payés de Bollywood et est surtout connu pour avoir joué des personnages spectaculaires dans ses films. Récemment, l’acteur a posé pour une séance photo nue et a étonné ses fans avec son look esthétique. Ses photos font le tour d’Internet. L’acteur a rendu hommage à Burt Reynolds. tout en parlant de ses photos nues, Ranveer a déclaré: “C’est si facile pour moi d’être physiquement nu … C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise. L’acteur avait beaucoup à dire sur sa mode et son style. Eh bien, laissez-nous vous dire que beaucoup de Bollywood acteurs ont fait des séances photo nues. De Milind Soman à John Abraham, ces grandes stars ont fait des séances photo nues. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri