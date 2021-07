Ranveer Singh a l’air pimpant en tant qu’animateur de quiz pour ses débuts à la télévision

COLORS TV a publié un nouveau teaser de son prochain quiz, « The Big Picture », sponsorisé par BYJU’S. L’émission sera animée par l’acteur de ‘Gully Boy’ Ranveer Singh. L’acteur a été signé pour la série car il représente la jeunesse et a l’un des fans les plus enviables de l’industrie.

Dans le teaser, Ranveer est vu en costume trois pièces bleu marine à fines rayures parlant de son propre parcours en tant qu’acteur dans les personnages qu’il a joué au fil des ans comme Khilji, Baajirao, Gully Boy, etc. et de ce que le public a vu en eux . Il termine le teaser en disant le slogan de l’émission, « Tasveer se Taqdeer tak ». La chaîne a sous-titré la vidéo : « Tasveeron mein milenge sawaal aur jawaab mein milenge karodon ! Aa rahe hai @ranveersingh, tasveer se aapki taqdeer badalne. Regardez-le dans #TheBigPicture, bientôt disponible sur #Colors. »

Dans une déclaration officielle, Ranveer a parlé de ses débuts à la télévision, a-t-il déclaré : « Dans mon parcours en tant qu’artiste, l’envie d’expérimenter et d’explorer a été constante. Le cinéma indien m’a indéniablement tout donné – c’est une plate-forme pour exceller et présenter mes talents d’acteur et j’ai eu la chance de recevoir un immense amour du peuple indien. Maintenant, je cherche à me connecter avec eux d’une manière extrêmement unique et engageante à travers mes débuts à la télévision avec The Big Picture de COLORS. La proposition d’introduire L’Inde à un quiz de génération « maintenant » a scellé l’accord pour moi. Je suis ravi de m’associer à COLORS pour donner vie à cette nouvelle propriété passionnante. «

« The Big Picture » ​​sera une première du genre à présenter l’amalgame des connaissances et de la mémoire visuelle. Cette proposition de contenu engageant redéfinira le concept des jeux télévisés en Inde avec la star préférée du pays Ranveer Singh au premier plan et donnera au public une chance de gagner une fortune. Avec l’aide de trois bouées de sauvetage, les candidats devront répondre correctement à douze questions visuelles pour repartir avec l’argent du grand prix. Le format interactif de « The Big Picture » ​​permet également aux téléspectateurs de jouer dans le confort de leur foyer et de gagner gros. L’émission sera également disponible sur Voot et Jio TV.