Ranveer a embrassé Deepika lors d’un défilé de mode. Un mot – Adorable

C’était une nuit étoilée à Mumbai lorsque Ranveer Singh et Alia Bhatt, co-vedettes de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, a marché jeudi sur la rampe du Bridal Couture Show du créateur Manish Malhotra. Alia et Ranveer étaient eux-mêmes fabuleux alors qu’ils marchaient ensemble sur la rampe. Cependant, il y a eu ce moment pendant le spectacle qui a volé la vedette. Ranveer Singh, lors de sa promenade en solo sur la rampe, a embrassé sa femme Deepika Padukone, qui a été vue l’encourageant au premier rang. L’acteur a également salué le réalisateur Karan Johar, avec qui il a récemment travaillé dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Les images sont trop mignonnes pour être manquées. Jetez un oeil déjà.

Celui avec Manish Malhotra et ses muses – Alia Bhatt et Ranveer Singh.

Scènes au premier rang – Deepika Padukone et son sourire à un million de dollars, photographié avec Kajol et Karan Johar.

Deepika Padukone et Ranveer Singh se sont mariés en 2018. Ils ont eu deux cérémonies. Le couple a eu un mariage de destination intime dans le lac de Côme en Italie avec seulement des amis proches et de la famille présents. Ils ont ensuite organisé de grandes réceptions à Bangalore et à Mumbai. Ils ne manquent jamais de nous donner des objectifs de couple. « Dans le jeu des vêtements, un sari gagnera toujours », a écrit Deepika sous-titré ce post. « Jaan lele meri (prendre ma vie) », a répondu Ranveer.

Le premier film de Deepika Padukone et Ranveer Singh ensemble était Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela (2013), réalisé par Sanjay Leela Bhansali. Le couple a également partagé la vedette dans Bajirao Mastani et « Padmaavat. » Le couple a également partagé l’espace d’écran dans le drame sportif de Kabir Khan ’83. Ils ont également partagé la vedette dans Cirque chanson Laga Re actuelle.