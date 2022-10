Ransomware : un Canadien condamné à 20 ans aux États-Unis

Un tribunal américain a condamné un Canadien à 20 ans de prison pour son rôle dans plusieurs cyberattaques impliquant le rançongiciel NetWalker.

Le département américain de la Justice a annoncé mardi la condamnation de Sebastian Vachon-Desjardins, 35 ans, de Gatineau, au Québec, pour sa participation aux attaques du rançongiciel NetWalker, qui ont ciblé des dizaines de victimes dans le monde, notamment des entreprises, des municipalités, des hôpitaux, des forces de l’ordre. , les services d’urgence, les districts scolaires, les collèges et les universités, indique le département.

En particulier, le ministère américain de la Justice souligne l’utilisation de NetWalker pour cibler spécifiquement le secteur des soins de santé pendant la pandémie de COVID-19.

Le juge de district américain William F. Jung de Tampa, en Floride, a condamné Vachon-Desjardins à quatre chefs d’accusation, pour lesquels il avait précédemment plaidé coupable, notamment de complot en vue de commettre une fraude informatique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de dommages intentionnels à un ordinateur protégé et de transmission d’un demande relative à l’endommagement d’un ordinateur protégé.

Dans le cadre de la décision, Vachon-Desjardins doit également renoncer à 21,5 millions de dollars américains.

“L’accusé a identifié et attaqué des victimes de rançongiciels de grande valeur et a profité du chaos causé par le cryptage et le vol des données des victimes”, a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse publié mardi. .

“La condamnation d’aujourd’hui démontre que les acteurs des ransomwares subiront des conséquences importantes pour leurs crimes et illustre l’engagement inébranlable du Département à poursuivre les acteurs qui participent à des systèmes de ransomwares.”

Le Centre canadien pour la cybersécurité décrit les rançongiciels comme la cybermenace la plus courante et la plus croissante à laquelle sont confrontés les Canadiens.

Une attaque par rançongiciel implique l’utilisation de logiciels malveillants pour crypter, voler ou supprimer des données, suivie d’une demande de paiement d’une rançon.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé en mars que le ministre de la Justice du Canada avait ordonné l’extradition de Vachon-Desjardins vers les États-Unis à la suite de son inculpation par un grand jury fédéral en Floride.

Auparavant, la GRC a déclaré qu’elle enquêtait sur les attaques de NetWalker depuis août 2020 après avoir reçu des informations et une demande du Federal Bureau of Investigation des États-Unis pour aider à identifier le suspect.

La police a perquisitionné le domicile de Vachon-Desjardins en janvier 2021, ce qui a entraîné la saisie de 790 000 $ en devises canadiennes et de 719 bitcoins, d’une valeur d’environ 35 millions de dollars canadiens.

À l’époque, la GRC avait déclaré qu’il s’agissait de la plus importante saisie de crypto-monnaie, en valeur, au pays à ce jour.

Vachon-Desjardins a déjà fait face à des accusations criminelles au Canada, similaires à celles aux États-Unis, notamment pour utilisation non autorisée d’un ordinateur, méfait lié à des données informatiques, extorsion et participation à une organisation criminelle.

La GRC a déclaré qu’il avait finalement plaidé coupable à ces trois derniers et en janvier 2022, un tribunal de Brampton, en Ontario, a condamné Vachon-Desjardins à sept ans de prison, ainsi qu’à la confiscation de 680 bitcoins, de la plupart de ses appareils informatiques saisis et de 742 840 $. . Le jugement comprenait également une ordonnance de restitution de plus de 2,6 millions de dollars aux entreprises touchées par les attaques de rançongiciels.

Reuters a rapporté en mars qu’un profil LinkedIn de Sébastien Vachon, qui semblait correspondre à la description de l’accusé, montrait qu’il travaillait auparavant comme consultant en informatique pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.



Avec des fichiers de Reuters