Ransom rejoint Rap Radar pour discuter de son parcours indépendant

Sur le dernier épisode de RapRadar, Le rappeur de Jersey City Ransom s’assoit avec Brian “B.Dot” Miller et Elliott Wilson pour parler de la façon dont il est devenu un artiste indépendant et de l’importance d’utiliser la créativité dans ses paroles, comme dans sa dernière version, Le chaos est mon échelle.

Autour de ces parties, Ransom est un roi lyrique sans compromis. L’année dernière, le rappeur du New Jersey a sorti indépendamment trois albums, dont son dernier, Le chaos est mon échelle. Et avec son visage de jeu, Ran est déterminé à dominer 2023. Dans son interview avec Radar rap il parle de son projet actuel, de son indépendance, etc.

